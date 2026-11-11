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Un manifestante por la huelga general herido tras ser atropellado en Tarragona

Entre las pruebas que se le ha realizado está un TAC que ha confirmado la levedad de la contusión, según han informado fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat.

Policía en el Puerto de Tarragona por la huelga general

Policía en el Puerto de Tarragona por la huelga general Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Un manifestante de la huelga general de este 11 de noviembre en Tarragona ha resultado herido después de que un coche lo haya atropellado.

Después de que lo atendiese el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII. Entre las pruebas que se le ha realizado está un TAC que ha confirmado la levedad de la contusión, según han informado fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat.

Un incidente parecido se ha registrado en Pontevedra donde un piquete ha resultado herido leve tras ser atropellado por un coche en un polígono de Pontevedra. En Valencia también se ha vivido un momento de tensión cuando en uno de los polígonos los piquetes han parado a un coche que de pronto ha comenzado la marcha provocando el susto de los presentes.

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