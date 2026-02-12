Las FP con más salidas y posibilidades de encontrar trabajo en 2026

La Formación Profesional (FP) está en un momento de crecimiento sin precedentes. Según el Barómetro de la Formación Profesional elaborado por el Observatorio de la FP en España, el 68,7% de la población tiene una imagen positiva de estos estudios y un 70% de los estudiantes eligen este camino con el fin de obtener un trabajo en el mínimo tiempo posible.

Es decir, la percepción social mejora, algo que no era así hace unos años, pero también la demanda por parte de las empresas. Cada vez más compañías buscan perfiles técnicos que sean capaces de responder a las exigencias de los mercados.

Está claro que la formación profesional se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del mercado laboral. Casi la mitad de las ofertas publicadas en España solicitan un título de Formación Profesional, y los ciclos de Grado Superior ofrecen más de un tercio de las vacantes. Esta tendencia confirma la apuesta de las empresas por perfiles especializados con competencias prácticas y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.

Las FP con más salidas laborales en 2026

Los sectores que más demanda de profesionales ofrecen son el de la digitalización, la gestión empresarial y los servicios esenciales. Entre los sectores destacan:

Administración y Gestión : las empresas buscan profesionales capaces de desenvolverse en entornos digitalizados que además aporten competencias en finanzas, organización empresarial, gestión documental y soporte a dirección. La combinación de tareas administrativas y habilidades tecnológicas hace que estos perfiles sean altamente versátiles y, por lo tanto, muy queridos por las compañías.

: las empresas buscan profesionales capaces de desenvolverse en entornos digitalizados que además aporten competencias en finanzas, organización empresarial, gestión documental y soporte a dirección. La combinación de tareas administrativas y habilidades tecnológicas hace que estos perfiles sean altamente versátiles y, por lo tanto, muy queridos por las compañías. Informática y Comunicación: la transformación digital ha disparado la demanda de técnicos en sistemas, redes, ciberseguridad y desarrollo web . Son perfiles con una inserción laboral muy alta y rápida y se prevé que siga aumentando en los próximos años.

la transformación digital ha disparado la demanda de técnicos en . Son perfiles con una inserción laboral muy alta y rápida y se prevé que siga aumentando en los próximos años. Electricidad y Electrónica . La creciente implantación de infraestructuras, redes de telecomunicaciones, automatización industrial y sistemas inteligentes se traduce en la necesidad de profesionales del sector. La transición energética y la expansión de los dispositivos conectados ha reforzado esta proyección al punto de tener una inserción laboral casi inmediata.

. La creciente implantación de infraestructuras, redes de telecomunicaciones, automatización industrial y sistemas inteligentes se traduce en la necesidad de profesionales del sector. La transición energética y la expansión de los dispositivos conectados ha reforzado esta proyección al punto de tener una inserción laboral casi inmediata. Comercio y Marketing . Tanto la logística, como el comercio internacional o las ventas y el marketing se han multiplicado en una sociedad global e hiperconectada. Las empresas no solo busca, sino que necesitan urgentemente, perfiles que sean capaces de combinar la gestión de de operaciones comerciales con el análisis de mercado y el trabajo en entornos omnicanales.

. Tanto la logística, como el comercio internacional o las ventas y el marketing se han multiplicado en una sociedad global e hiperconectada. Las empresas no solo busca, sino que necesitan urgentemente, perfiles que sean capaces de combinar la gestión de de operaciones comerciales con el análisis de mercado y el trabajo en entornos omnicanales. Sanidad y Atención a las Personas : el envejecimiento de la población, sobre todo en España, hace que el cuidado y atención a las personas mayores demanden una gran cantidad de profesionales cualificados. Eso sin tener en cuenta también la creciente necesidad de técnicos de emergencias sanitarias y cuidados auxiliares. Elegir este sector es sinónimo de trabajo seguro.

: el envejecimiento de la población, sobre todo en España, hace que el cuidado y atención a las personas mayores demanden una gran cantidad de profesionales cualificados. Eso sin tener en cuenta también la creciente necesidad de técnicos de emergencias sanitarias y cuidados auxiliares. Elegir este sector es sinónimo de trabajo seguro. Hostelería y Turismo. Cocina, restauración o gestión de alojamientos son sectores que siguen necesitando muchos profesionales cualificados. Es cierto que la estacionalidad de algunos de estos trabajos puede ser un handicap a la hora de encontrar trabajo, pero el aumento del turismo de invierno, el turismo rural y el turismo de salud ha hecho que se reclamen trabajadores a lo largo de todo el año.

Una vez repasados los sectores con mayor inserción laboral, solo nos queda decirte que la Formación Profesional está en auge y se consolida como la opción más demandada por los estudiantes y, a la vez, más alineada con las necesidades reales de los mercados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.