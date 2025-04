Expertos analizan el aumento del gasto en defensa: "El plan es ambiguo y poco realista"

El anuncio del presidente Pedro Sánchez de adelantar al 2025 el compromiso de invertir el 2% del PIB en defensa , un aumento de 10.471 millones de euros, ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito económico. A pesar de el Ejecutivo asegura que este incremento no afectará al Estado de bienestar ni implicará una subida de impuestos, varios expertos en economía muestran escepticismo tanto sobre la viabilidad del plan como sobre la forma en que se financiará.

Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es tajante: "El documento es muy ambiguo. No realista. Porque intentar gastarse 10.500 millones de aquí a diciembre no es viable". Según él, aunque el Gobierno presume de ahorros, "no son ahorros como tal. Teniendo deuda pública y déficit público, no hay ahorro hasta que eso no termine en cero".

La mayor parte de la financiación saldrá del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), con 2.819 millones de euros, aprovechando que la quita de deuda a las comunidades ha reducido el pago de intereses. El resto provendrá de reasignaciones presupuestarias, fondos europeos y supuestos ahorros generados, aunque sin detalles concretos. Este punto es uno de los más criticados por los especialistas.

Vicente Juan Pallardó, investigador del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Valencia, apunta que el texto tiene "la música correcta, pero la letra es confusa". Señala también que los recursos podrían proceder de partidas presupuestarias no ejecutadas en años anteriores o de previsiones de gasto sobredimensionadas, lo que evidencia una planificación poco estructurada.

Los expertos también alertan sobre las expectativas económicas incluidas en el documento: según el Gobierno, este plan permitirá incrementar el PIB, fomentar la innovación y generar empleo. No obstante Fonfría se muestra escéptico: "Históricamente, suelen ser cálculos muy optimistas".

A esto se suma el escrutinio internacional. "La OTAN puede decidir si lo que incluye el Gobierno de España es razonable o no", advierte Fonfría, sugiriendo que la inversión también deberá superar el filtro de credibilidad de los socios europeos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com