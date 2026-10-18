Los productos básicos siguen disparados: "Hacer una tortilla cuesta casi el doble que en 2019"

Huevos, patatas y aceite. La receta es sencilla. Tres ingredientes básicos para uno de los platos más reconocibles de la gastronomía española. Pero también un termómetro de la evolución de los precios. Porque la tortilla puede ser con cebolla o sin ella, poco hecha o bien cuajada. Lo que ya no parece admitir tanta discusión es que prepararla cuesta bastante más que hace unos años.

"No tiene nombre lo que ha subido la cesta de la compra", lamentan los consumidores en la calle, ante nuestros micros. Basta con repasar los ingredientes de esta elaboración cotidiana para comprobarlo.

Preparar una tortilla de patata mediana en casa ha pasado de costar unos 3,50 euros en 2019 a casi 7 euros en 2026. Es decir, un 95 % más. La evolución de los huevos ofrece uno de los ejemplos más claros. Una decena que costaba 1,08 euros en 2019 supera ahora los 3. El aceite de oliva también ha atravesado fuertes oscilaciones en los últimos años, con importantes subidas y posteriores descensos, pero se sitúa hoy un 40 % más caro, mientras que el precio de las patatas dependiendo del formato, la variedad y del establecimiento, ha experimentado una subida media del 20%. La evolución de cada producto no es idéntica, pero el resultado final se nota en la cuenta de la compra.

Y si en casa se nota, en la hostelería el efecto se multiplica. En Santiago de Compostela, Carlos Suárez, propietario de La Tita, conoce bien el peso de los ingredientes en las cuentas del negocio. Es uno de los establecimientos españoles donde más tortillas se preparan. Es popular por sus tortillas de gran formato y por la costumbre de acompañar la consumición con un generoso pincho.

La Tita prepara una media de unas 180 tortillas al día. "Anualmente tendría que sacar la calculadora", sonríe Carlos. Necesitan unos de 3.000 huevos al día, 400 kilos de patata, y 20 garrafas de 5 litros de aceite a la semana. Suárez recuerda que hace aproximadamente ocho años la docena de huevos costaba entre 90 y 98 céntimos. Ahora, explica, "ronda los 2,40 o 2,50 euros. Prácticamente el doble", asevera.

Como el aceite y la patata también han subido, y también el coste de la energía con la que las preparan, el propietario reconoce que el negocio ha tenido que aplicar "un pequeño incremento" en sus precios para compensar, al menos en parte, el encarecimiento de la materia prima. "No se trata de cambiar la receta, sino de asumir que mantenerla cuesta más", asegura.

Las facturas son el reflejo de esa evolución. Suárez espera que este año los precios den un respiro y, si no bajan, "al menos que dejen de subir".

Con cebolla o sin ella, hecha o poco hecha, la tortilla seguirá siendo motivo de debate. Pero hay algo que nos une: no pagar el doble por prepararla.