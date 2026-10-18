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Colapso en los despachos de abogados: las idas y venidas de la regulación de vivienda paralizan el mercado del alquiler

El rechazo de los dos decretos en el Congreso y el uso de la Diputación Permanente provocan una avalancha de consultas urgentes, renegociaciones a contrarreloj y la congelación de firmas ante la máxima incertidumbre jurídica.

Colapso en los despachos de abogados: las idas y venidas de la regulación de vivienda paralizan el mercado del alquiler

Colapso en los despachos de abogados: las idas y venidas de la regulación de vivienda paralizan el mercado del alquiler

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Marina Aguilar
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La tranquilidad ha durado muy poco para los propietarios e inquilinos que siguen con detalle los giros regulatorios del mercado inmobiliario. La convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre y el movimiento del Ejecutivo en funciones han vuelto a convulsionar el mercado.

La intención de Moncloa de intentar convalidar de nuevo ambos textos a través de la Diputación Permanente de la Cámara Baja ha reabierto de golpe el clima de incertidumbre jurídica. Ante este escenario, los despachos de abogados se encuentran con un escenario muy complejo a la hora de orientar a las partes: "Es complicado porque no podemos dar respuesta a los inquilinos y propietarios ahora mismo", admiten diversos bufetes ante la falta de certezas.

Consultas al límite y un escenario de "inseguridad jurídica latente"

Esta inestabilidad reglamentaria ha generado una avalancha de dudas en las consultorías jurídicas, saturando el trabajo diario de los especialistas en derecho inmobiliario.

Carla Martí, abogada experta en la materia, confirma este incremento de la actividad: "Las consultas jurídicas han aumentado, tanto inquilinos como propietarios nos preguntan constantemente qué deben hacer ahora". Respecto a la situación de quienes firman prórrogas de contratos amparándose en el texto durante el periodo en que estuvo en vigor, la letrada aclara que sus efectos se mantienen: "Si se ha aplicado en el momento en el que estaban en vigor, esa medida se mantendrá vigente".

Por su parte, los juristas cuestionan la solidez técnica de tramitar un nuevo decreto de contenido idéntico tras la disolución de las Cortes. Pablo De Palacio, abogado especialista en derecho civil e inmobiliario, advierte de los límites del procedimiento: "Si es la Diputación Permanente quien tiene que aprobarlos porque se han disuelto las Cortes, tendrá que ser un decreto completamente nuevo, no puede tener las mismas cláusulas al tratarse de la misma materia". Para el letrado, la insistencia en redactados similares aboca a un panorama legal muy endeble: "O van a entender que es un decreto inconstitucional o deja una inseguridad jurídica latente", concluye.

Caída de la oferta y más de 1.500 contratos en suspenso

El impacto de este nuevo vuelco legislativo ya se refleja de forma cuantitativa en los portales inmobiliarios. Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), 4.235 viviendas han quedado fuera del mercado de alquiler residencial habitual. Asimismo, las agencias reportan 1.523 contratos pendientes de formalizarse que han quedado suspendidos o bloqueados.

Desde la patronal advierten de que la actividad en el alquiler permanente podría registrar un descenso de entre el 25% y el 30% en las próximas semanas. Detrás de esta contracción confluyen varios factores: la retirada cautelar de pisos, los retrasos en las firmas, el traspaso hacia la compraventa y la derivación hacia el alquiler de temporada o vacacional.

Tal y como explica Ramón Balsells, CEO de la Inmobiliaria 'Grup Balsells', esta desconfianza legal ha llevado a muchos propietarios a retirar de forma cautelar sus inmuebles de los portales inmobiliarios a la espera de que el escenario normativo se aclare: "Otros han optado por poner las viviendas a la venta o desviarlas hacia el alquiler temporal y vacacional".

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