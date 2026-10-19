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Retrasos en los trenes AVE Madrid - Málaga por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera

El personal de Adif trabaja en la zona para restablecer el servicio lo antes posible.

Un tren AVE en la estación

Un tren AVE en la estación EUROPA PRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Desde primera hora de este lunes, los trenes AVE que conectan Madrid y Málaga están sufriendo retrasos debido a una falta de tensión en una catenaria a la altura de la ciudad malagueña de Antequera.

La incidencia se encuentra entre la estación de Antequera Santa Ana y la bifurcación de Gobantes, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en torno a las 07:00 horas a través de sus redes sociales. Personal técnico de Adif ya está trabajando en la zona para solucionar el problema "a la mayor brevedad posible".

Por el momento, no han detallado el tiempo que podrían prolongarse las demoras ni el número exacto de trenes afectados, por lo que se recomienda a los viajeros consultar la información de Renfe antes de desplazarse a la estación.

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