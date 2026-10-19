Atresmedia presenta AMVIA, su nueva división de publicidad exterior

Atresmedia ha presentado AMVIA, su nueva división de publicidad exterior, que sucede a Clear Channel España e inaugura una etapa estratégica orientada a conectar marcas, personas, espacios de alto tránsito y ciudades desde una visión más digital, creativa, útil y sostenible del medio exterior.

Heredera de los más de 25 años de trayectoria de Clear Channel España, AMVIA afronta esta etapa con el propósito de impulsar a las marcas generando impacto positivo para la sociedad. La división mantendrá una estrategia y una gestión comercial propias e independientes para poner las capacidades diferenciales del medio exterior al servicio de anunciantes, ciudades y socios.

“AMVIA supone un paso muy relevante para Atresmedia porque nos permite entrar en un negocio en el que hasta ahora no estábamos presentes”, señala Javier Bardají, CEO de Atresmedia, que destaca la capacidad de transformación y crecimiento del medio.

Según Jordi Sáez, director general de AMVIA, la incorporación al Grupo Atresmedia aporta “un marco corporativo sólido y una mayor capacidad de inversión para acelerar este proyecto”, manteniendo su plena autonomía comercial.

La digitalización, motor de la transformación

El lanzamiento se produce en un momento de creciente relevancia del medio exterior. Según InfoAdex, alcanzó en 2025 una inversión real estimada de 460,5 millones de euros, un 6,7% más que el año anterior, frente al crecimiento del 0,9% del conjunto de medios controlados.

La inversión en soportes digitales de exterior alcanzó los 192,1 millones de euros, con un crecimiento del 9,2%. AMVIA seguirá acelerando la modernización de sus activos para ofrecer campañas más dinámicas, medibles y conectadas al contexto de cada ciudad.

AMVIA cuenta con una cuota de mercado del 20%, una red nacional de más de 28.000 soportes publicitarios y presencia en 768 municipios. Su cobertura de audiencia alcanza el 89% en su ámbito de actuación.

Además, dispone de más de 2.300 pantallas digitales, que representan alrededor del 8% de sus soportes, pero generan aproximadamente el 40% de sus ingresos.

La nueva división desarrollará capacidades propias de análisis y medición para conocer el alcance de las campañas y su contribución al negocio y a la construcción de marca.

Su identidad corporativa, desarrollada por Summa, incorpora el claim “Más de lo que ves”, con el que reivindica una publicidad exterior capaz de generar notoriedad, experiencia, servicio y vínculo emocional con la ciudadanía.