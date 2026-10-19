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El 20% de los encargos a detectives privados son ya de caracter inmobiliario

Comprueban quién vive realmente en un piso, investigan posibles situaciones de vulnerabilidad o descubren si una vivienda se utiliza como trastero.

Una mujer tocando el telefonillo de una vivienda

El 20% de los encargos a detectives privados son ya de caracter inmobiliario | Antena 3 Noticias

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Joel Picó Lapeña
Publicado:

La desconfianza entre propietarios e inquilinos está llevando a algunos de ellos a recurrir a detectives privados. Seguimientos, comprobaciones y entrevistas para intentar averiguar si lo que cuenta la otra parte se corresponde con la realidad. Según explica Lara Bueno, detective y abogada, el 20% de su volumen de trabajo corresponde ya a investigaciones de ámbito inmobiliario.

La mayoría de los encargos, asegura, proceden de propietarios. "Principalmente nuestro cliente en estos temas es el propietario que es el que tiene mayor poder adquisitivo", explica. Uno de los objetivos habituales es comprobar la situación de vulnerabilidad alegada por el inquilino. "Generalmente los propietarios recurren a los detectives para desmontar la situación de vulnerabilidad del inquilino", señala.

Comprobar quién vive realmente en el piso

Los detectives pueden investigar desde quién reside realmente en una vivienda hasta qué uso se está haciendo de ella.

En uno de los casos que relata Bueno, unos propietarios sospechaban de la situación de sus inquilinos y encargaron una investigación sobre las rentas antiguas. Según explica, descubrieron que los inquilinos no vivían realmente en el inmueble y que lo utilizaban como trastero.

"Los propietarios nos han pedido que investiguemos rentas antiguas que tenían los inquilinos y al final se ha descubierto que no vivían en ese piso y los usaban como trasteros", cuenta.

También hay investigaciones relacionadas con las condiciones económicas de los inquilinos. En otro caso, según el relato de la detective, un matrimonio aseguraba estar separado para solicitar la vulnerabilidad y evitar que se contabilizaran conjuntamente sus ingresos.

La investigación, explica Bueno, permitió comprobar que ambos trabajaban en negro y que facturaban unos 2.000 euros al mes de media. Llevaban además 16 años viviendo sin pagar el alquiler. "Se resolvió con ellos yéndose de la casa porque el juez dio lugar a la resolución del contrato", explica.

Investigaciones que pueden durar meses

La duración de estas investigaciones depende de cada caso. "Los detectives investigan conductas humanas y eso es impredecible", señala Bueno. Entre la contratación y el final de una investigación pueden pasar, según explica, entre uno y dos meses.

La discreción es fundamental. "La clave de una investigación privada es que ni el propio investigado se haya enterado de que ha habido detectives", apunta. Y no siempre es necesario realizar seguimientos durante semanas. En ocasiones, una entrevista puede ser suficiente para obtener la información que busca el cliente.

"Hay muchos casos que se han resuelto simplemente con la entrevista al inquilino con un subterfugio, con una excusa para acercarte a él y a su entorno", explica.

También se investiga a los propietarios

Aunque el propietario es el principal cliente en este tipo de investigaciones, los inquilinos también pueden recurrir a detectives. "El inquilino lo que va a intentar acreditar es que el propietario no es un propietario de una vivienda única", señala Bueno.

El objetivo puede ser demostrar que detrás de una decisión relacionada con el alquiler existen circunstancias diferentes de las que se han comunicado.

Una práctica que genera opiniones enfrentadas entre los ciudadanos. "Yo la verdad que si es para eso lo veo bien", apunta una persona consultada. Otros, sin embargo, cuestionan que sea necesario llegar hasta ese punto: "A ver, tampoco pondría un detective, está un poco feo".

Y hay quien considera que puede tener sentido recurrir a un investigador cuando existen dudas sobre la situación del inquilino: "Me parece lógico porque realmente no sabes si es vulnerable o simplemente es un montaje que hacen".

Entre caseros e inquilinos, una relación cada vez más marcada por la tensión, los detectives se han convertido en una vía para intentar demostrar qué ocurre realmente detrás de la puerta de una vivienda.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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