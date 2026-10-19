Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Vending

Las máquinas de vending se reinventan: langostinos a las puertas del parking

Varios aparcamientos subterráneos de Vigo colocan máquinas expendedoras con productos del mar congelados y de alimentación para mascotas. “Te saca de un apuro”, dicen los usuarios.

Imagen de una máquina expendedora con marisco fresco

Las máquinas de vending se reinventan: langostinos a las puertas del parking | Europa Press

Publicidad

Úrsula Lorenzo
Úrsula Lorenzo
Publicado:

De entrada, no es algo especialmente extraño. Las máquinas de vending son cada vez más frecuentes y se han convertido en parte relativamente habitual del paisaje de cualquier ciudad. En los aparcamientos subterráneos, hace tiempo que las vemos ofreciendo refrescos, agua o el clásico snack rápido. Lo verdaderamente llamativo en esta ocasión no es el contenedor, sino el contenido: productos del mar congelados. Una especie de pescadería 24 horas a golpe de click.

La empresa Welgood ha sido la que ha dado el paso. Varios de sus parkings de la ciudad de Vigo cuentan ya con su propio córner de langostinos, podríamos decir. Máquinas de vending con producto del mar de primera calidad y, además, de empresas locales. Garantía de éxito.

Un córner de langostinos a la salida del parking

La mayoría de los que pasan se detienen, miran dos veces y no disimulan la extrañeza. Y no se trata solo de marisco congelado, hay más. Estos aparcamientos vigueses han incorporado también máquinas expendedoras de alimentación para mascotas. Comida, snacks, productos para perros y gatos a disposición del que pase, con la mayor de las comodidades.

El objetivo no es otro que darle una nueva utilidad a esos espacios de tránsito constante por los que circulan cientos de personas al día, convirtiéndolos en soluciones inmediatas ante cualquier apuro diario. “Son puntos en los que hay un gran flujo de gente y, de esta manera, podemos ofrecerles una nueva alternativa. Igual que les ofrecemos bicis u otras cosas, pues una más”, explica Patricia Díaz, directora comercial de Welgood. “Queremos romper ese mito de que en las máquinas de vending solo hay productos poco saludables o bebidas carbonatadas; también se pueden ofrecer productos de calidad”.

La propuesta, según detalla, está calando bien entre los usuarios: “Llevamos apenas una semana y estamos muy contentos. Habrá que ver cómo va evolucionando, pero de entrada la respuesta está siendo muy positiva”. Quienes se frenan sorprendidos ante este inesperado escaparate acaban esbozando una sonrisa. “Es algo que te puede sacar de un apuro”, señala una joven mientras observa el expositor. En la misma línea apunta otra señora: “A lo mejor el supermercado ya ha cerrado y esto te resuelve la cena en un momento”.

Tambien se ofrecen productos para mascotas de marcas de primera calidad

No es la primera vez que la necesidad reinventa el concepto del vending. Con el paso de los años ya hemos visto otras ideas ingeniosas: desde expendedoras de ramos de flores frescas hasta farmacias que colocan sus propias máquinas en la fachada para dispensar productos de parafarmacia fuera del horario comercial. En esta línea también está la singular propuesta, también en Vigo, del establecimiento El Bicho de Bouzas, especializado en artículos de pesca.

Josué Rodríguez recuerda que la idea nació de su propia experiencia como aficionado: “Me pasó un día que quería ir a pescar y no había nada abierto. No podía comprar cebo y dije: Pues igual es buena idea poner una máquina de vending para que ningún pescador se quede sin lo que necesita, sea la hora que sea”.

Desde entonces, el dispositivo le ha ayudado a expandir su negocio: “Es una forma de ampliar horarios y de poder competir con las grandes superficies. Aquí los precios son más competitivos y de esta manera podemos estar disponibles durante más tiempo”, concluye.

Ya lo ven: los productos de siempre pero con nuevas formas de llegar al consumidor. Porque de manera puntual, para un imprevisto; comer bien, regalar unas flores o salir de pesca, también puede ser cosa de una máquina de vending.

Nuevo prefijo antispam: Las llamadas comerciales empezarán por 400

Una persona con un teléfono

Publicidad

Economía

Imagen de una máquina expendedora con marisco fresco

Las máquinas de vending se reinventan: langostinos a las puertas del parking

Atresmedia presenta AMVIA

Atresmedia presenta AMVIA, su nueva división de publicidad exterior

Vista del corte en la A3 a la altura de Moratalaz, Madrid este lunes durante la huelga de la Educación Pública

Varios profesores cortan la A-3 con pupitres en el cuarto día de huelga educativa en Madrid

Una mujer tocando el telefonillo de una vivienda
Vivienda

El 20% de los encargos a detectives privados son ya de caracter inmobiliario

Un tren AVE en la estación
Incidencias

Retrasos en los trenes AVE Madrid - Málaga por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera

Los productos básicos siguen disparados: "Hacer una tortilla cuesta casi el doble que en 2019"
AUMENTO PRECIOS

Los productos básicos siguen disparados: "Hacer una tortilla cuesta casi el doble que en 2019"

Preparar nuestro plato estrella cuesta un 95 % más que hace siete años. Los huevos, las patatas y el aceite reflejan el encarecimiento de la cesta de la compra, que notan las familias y la hostelería.

Multa de más de un millón de euros a siete inmobiliarias por pactar comisiones
Preocupaciones Españoles

Muchos españoles no pegan ojo preocupados por la vivienda y la inestabilidad laboral

Se acumulan las preocupaciones que le quitan el sueño a los españoles. La tranquilidad de los hogares se ve alterada por un mercado inmobiliario inaccesible, la inestabilidad laboral y el encarecimiento desorbitado de la cesta de la compra.

Todo esto influye en día a día del ciudadano que ve como el esfuerzo se convierte en una constante incertidumbre económica, por lo que llegar a fin de mes es todo un reto para muchas familias.

Colapso en los despachos de abogados: las idas y venidas de la regulación de vivienda paralizan el mercado del alquiler

Colapso en los despachos de abogados: las idas y venidas de la regulación de vivienda paralizan el mercado del alquiler

Finfluencers: el peligro de los gurús financieros que prometen dinero fácil en redes sociales

Finfluencers: el peligro de los gurús financieros que prometen dinero fácil en redes sociales

Una agencia exige 5.000 euros por visitar un inmueble en Massanassa

Una agencia exige 5.000 euros por visitar un inmueble en Massanassa

Publicidad