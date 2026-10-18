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Muchos españoles no pegan ojo preocupados por la vivienda y la inestabilidad laboral

Se acumulan las preocupaciones que le quitan el sueño a los españoles. La tranquilidad de los hogares se ve alterada por un mercado inmobiliario inaccesible, la inestabilidad laboral y el encarecimiento desorbitado de la cesta de la compra.

Todo esto influye en día a día del ciudadano que ve como el esfuerzo se convierte en una constante incertidumbre económica, por lo que llegar a fin de mes es todo un reto para muchas familias.

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Muchos españoles no pegan ojo preocupados por la vivienda y la inestabilidad laboral | Antena 3

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Mabel Redondo
Mabel Redondo
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El acceso a la vivienda es el mayor factor de exclusión financiera en el país. A nueve de cada diez personas les preocupa porque el alquilar, o simplemente tener la opción de compra se complica por falta de oferta o porque el presupuesto no llega y el precio está disparado.

Hablamos con Daniel Lacalle, el economista analiza cuál es la situación actual de la crisis económica que vivimos: "Los ciudadanos están preocupados por la asequibilidad, el coste de la vida, la dificultad para acceder a la vivienda, además el salario no cubre ese aumento. El bienestar general de la población en los últimos años ha empeorado enormemente, el salario ha caído y los empleos son más precarios. Por lo tanto la capacidad de compra también se ha reducido.

Otra de las criticas que hace Lacalle es que los servicios públicos no han mejorado, se han subido los impuestos, pero eso no se refleja en los sectores de sanidad, educación, infraestructuras etc... esto quiere decir que el ciudadano no percibe que haya una mejora de todos estos servicios."

[[H2:La crisis pone en serio peligro la permanencia de la clase media en España ]

Esta crisis va más allá según el experto: "Hay que recordar que la clase media en España se hizo a través de el acceso a la propiedad y el poder atesorar un poco de ahorro, y esa posibilidad se ha demolido a través de la fiscalidad, de la regulación y de la legislación. Se han impuesto unas políticas que desde una supuesta bondad social han empeorado esa escalera de progreso social que generó la clase media. Por todo ello estamos viviendo una erosión continuada de la clase media en España, pero también nuestro país está entre los seis países de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza."

En este proceso influye la inestabilidad laboral y los contratos precarios o los fijos discontinuos. La temporalidad y el subempleo siguen marcando el mercado de trabajo. Miles de familias viven en una constante inestabilidad financiera. Esta situación influye directamente el en acceso a la vivienda ya que muchas personas no pueden acceder a créditos o hipotecas.

Como posibles soluciones a esta crisis, Daniel Lacalle propone: "Que se fomente la oferta de vivienda, apostar por una competencia de empresas, apertura de mercado y libertad de suministro en los bienes y servicios porque con todo ello se reduciría el precio de los productos básicos. Sin olvidar la reducción de impuestos que les permitiría a los ciudadanos tener algo más de dinero en su cuenta. Poner en marcha estas estrategias nos ayudarían a sobrellevar una época que en principio no pinta bien".

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