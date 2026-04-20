El SEPE confirma que los años de estos profesionales también cuentan para acceder al subsidio para mayores de 52 años

¿Qué implica esta confirmación del SEPE?

El Servicio Público de Empleo Estatal ha aclarado que los años trabajados como militar profesional sí pueden computarse para acceder al subsidio para mayores de 52 años. Esta cuestión generaba dudas entre quienes habían desarrollado su carrera en las Fuerzas Armadas y no veían reflejados esos períodos en su informe de vida laboral.

Para solicitar esta ayuda, el SEPE exige cumplir algunos requisitos generales:

Tener 52 años o más .

. Haber agotado la prestación contributiva por desempleo.

contributiva por desempleo. Estar en situación legal de desempleo .

. No superar el 75 % del SMI en ingresos mensuales.

en ingresos mensuales. Estar inscrito como demandante de empleo .

. Acreditar al menos 15 años cotizados , con dos dentro de los últimos quince.

, con dos dentro de los últimos quince. Haber cotizado seis años por desempleo a lo largo de la vida laboral.

a lo largo de la vida laboral. No superar el límite de rentas establecido.

La novedad es que el tiempo trabajado como militar profesional puede sumarse para acreditar los años necesarios gracias al cómputo recíproco de cotizaciones, un mecanismo que permite integrar períodos procedentes de distintos regímenes de protección social.

Este sistema está regulado por el Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, que establece cómo deben sumarse las cotizaciones entre el Régimen General de la Seguridad Social y el régimen de Clases Pasivas del Estado.

¿Por qué esos años no aparecen en la vida laboral?

Durante años, parte del personal militar estuvo adscrito al Régimen de Clases Pasivas, un sistema independiente de la Seguridad Social. Por ello, muchos profesionales no encuentran sus períodos de servicio en su informe de vida laboral, lo que puede generar confusión al solicitar la prestación.

Sin embargo, con la documentación correspondiente, esos años sí pueden acreditarse ante el SEPE. El organismo los incorpora al cómputo total mediante el sistema de integración entre regímenes, lo que permite que cuenten tanto para el subsidio como para futuras prestaciones, incluida la jubilación.

Un aspecto clave es el de las cotizaciones por desempleo. En el caso de los militares con compromiso temporal, la normativa reconoce la protección por desempleo al finalizar su relación de servicios. Esto significa que esos períodos pueden ser determinantes para alcanzar los seis años mínimos exigidos.

Cambios en la situación de muchos trabajadores

La confirmación del SEPE supone un alivio para miles de personas que habían desarrollado su carrera en las Fuerzas Armadas y que, al finalizar su servicio, se encontraban con un período vacío en sus cotizaciones. Esta aclaración:

Aporta seguridad jurídica a quienes estaban en un limbo administrativo.

a quienes estaban en un limbo administrativo. Facilita el acceso a una ayuda de larga duración.

Evita que las oficinas de empleo apliquen criterios distintos.

Reconoce trayectorias laborales que no siempre encajan en el Régimen General.

Además, abre la puerta a que otros colectivos con regímenes especiales puedan solicitar revisiones similares, ya que el cómputo recíproco permite integrar períodos procedentes de distintos sistemas de protección.

Una ayuda clave para la jubilación

El subsidio para mayores de 52 años supone una cuantía mensual equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y, además presenta otras características importantes para esta etapa final de la vida laboral:

Se puede cobrar hasta la edad ordinaria de jubilación , siempre que se cumplan los requisitos.

, siempre que se cumplan los requisitos. Es una de las prestaciones más estables del sistema, especialmente para quienes tengan dificultades para reinsertarse en el mercado laboral en la etapa final de su carrera profesional.

del sistema, especialmente para quienes tengan dificultades para reinsertarse en el mercado laboral en la etapa final de su carrera profesional. Cotiza para la pensión con una base equivalente al 125 % de la base mínima , lo que mejora la futura prestación.

, lo que mejora la futura prestación. En determinados casos se puede compatibilizar con un trabajo remunerado.

Para quienes han sido militares profesionales, esta confirmación del SEPE puede ser decisiva. No solo permite completar los requisitos del subsidio, sino que también ayuda a acreditar períodos de cara a la futura pensión. Los expertos recomiendan revisar la documentación y aportar los certificados necesarios para que todos los años computables sean tenidos en cuenta.

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