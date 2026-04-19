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Más cara, con menos manos y con el transporte al límite: así llega la Feria de Abril

Los precios suben hasta un 10%, las casetas ajustan márgenes y persisten problemas de personal y transporte, mientras la ciudad se prepara para una semana de máxima afluencia.

Imagen de archivo de la Feria de Abril de 2026.

Imagen de archivo de la Feria de Abril de 2026.Antena 3 Andalucía

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Marta Ojeda
Publicado:

La cuenta atrás ya ha comenzado para la Feria de Abril de Sevilla y la ciudad se prepara para vivir una de sus semanas grandes, con farolillos, sevillanas y miles de visitantes recorriendo el Real. Sin embargo, bajo ese ambiente festivo se esconde una realidad que preocupa al sector: esta será, para muchos, la feria más cara de los últimos años. Según estimaciones del sector, los precios han subido de media entre un 8% y un 10%, una cifra que ya se deja notar en consumiciones.

Con este contexto muchos caseteros han tenido que ajustar las cuentas al milímetro. Porque suben los costes de productos básicos, suben los suministros y sube el montaje, pero no siempre es fácil trasladar todo ese incremento al consumidor sin afectar al ambiente festivo. Aun así, la feria sigue siendo un potente motor económico y social, capaz de atraer a miles de visitantes cada día y generar un impacto clave en la ciudad.

Pese a ello, el consumo no parece resentirse. Como cada año, hay quienes están dispuestos a gastar lo necesario para no perderse la semana grande de Sevilla. Y es que, como muchos repiten, "la feria es la feria". Las previsiones, de hecho, siguen siendo positivas: la ocupación hotelera se mantiene en cifras elevadas y se espera una gran afluencia de público durante todos los días, una señal clara de que la feria mantiene intacto su atractivo turístico.

Pero el precio no es el único quebradero de cabeza. Otro de los grandes problemas es la falta de personal cualificado. Los titulares de casetas llevan semanas alertando de la dificultad para encontrar camareros y trabajadores experimentados capaces de asumir el ritmo de la feria. Desde el sector advierten de que hay ganas de trabajar, pero no suficientes manos para cubrir todas las necesidades, lo que podría afectar al servicio.

A todo ello se suma la presión sobre la movilidad. Durante estos días, Sevilla multiplica su población y el transporte se convierte en un reto logístico de primer nivel. Aunque se refuerzan los servicios públicos con más trenes, autobuses y dispositivos especiales, las horas punta siguen siendo críticas.

En ese contexto, vuelven a aparecer fenómenos como el de los taxis piratas, que aprovechan la alta demanda para operar al margen de la regulación, especialmente durante la noche y en momentos de mayor saturación. Muchos de estos servicios se anuncian incluso a través de redes sociales, facilitando el contacto directo con los clientes. Ante esta situación, los taxistas alertan de los riesgos y piden precaución a los usuarios, recordando que se trata de servicios sin garantías, sin control de tarifas y sin las medidas de seguridad que sí ofrece el transporte legal.

Así, la Feria de Abril de 2026 arranca con todo preparado para brillar una vez más, pero también con una cara menos visible: la de los costes al alza, la falta de personal y los desafíos logísticos. Aún así, en el Real las ganas siguen intactas y el objetivo es disfrutar, como siempre, de una gran semana de feria.

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