Los empresarios madrileños piden embargar a los controladores por los daños causados

Los empresarios madrileños pedirán el embargo preventivo de los bienes de los controladores aéreos por los daños causados por la huelga del puente de diciembre.

"Esta acción va, de momento, exclusivamente contra los controladores aéreos y no contra AENA"

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha explicado en rueda de prensa que estas organizaciones han contratado al bufete Cremades & Calvo Sotelo para que emprendan las acciones legales pertinentes contra los controladores.



Javier Cremades, letrado de este despacho, ha señalado que, en su caso, cada empresario deberá interponer una reclamación individual contra este colectivo para reclamar el lucro cesante de su empresa a causa de la huelga.



Esta iniciativa legal "va de momento exclusivamente contra los controladores aéreos y no contra AENA", matizó Arturo Fernández.



Así, "a partir de ahora todos los empresarios -hoteleros o de otro sector- tendrán que indicar sus pérdidas para que nosotros se las traslademos a nuestros abogados", explicó el presidente de CEIM.



"Vamos a aconsejar sumarse como acusación particular a las diligencias abiertas ya en los juzgados de Madrid y, concretamente en el Juzgado de Instrucción Número 3", dijo Cremades.



Las pérdidas ocasionadas por la huelga son de 20 millones de euros, según la estimación de las patronales, pero "son estimaciones que se concretarán en las reclamaciones individuales", según el letrado.



El letrado señaló que hay empresas que ya están evaluando ese daño, pero añadió que "hay que concretarlo, explicar cuál es el lucro cesante y probarlo.



Hay que explicar cuál era la facturación anterior, cuál era la previsible y probar que ese daño se debe al hecho cierto del cierre del espacio aéreo".



Concretamente "se va a estudiar la posibilidad de pedir -cuando finalmente esté claro el procedimiento y cuáles son los cargos que presenta la Fiscalía-, el embargo preventivo para asegurar que en el caso de que hubiera responsabilidad civil, los controladores no pudieran evitarla o evadirla al haber ocultado su patrimonio", según Cremades.



La solicitud de embargo "es una posibilidad jurídica que ya se ha planteado por la Fiscalía General del Estado y la Agrupación de Demandantes, y la CEIM tendrá que estudiar en su caso o no el también sumarse a esa petición", apuntó el letrado.