Los conductores, molestos por la subida del diésel: "Yo lo compré pensando que no iba a subir"

La subida del precio del carburante diésel afectará a 13 millones de vehículos y su subida será de diez céntimos a partir de 2019 hasta que se iguale con el de la gasolina.

Esta subida no afectará a todos los usuarios ya que los autónomos y transportistas se librarán de este aumento, por el momento, el Gobierno dice que así quiere reducir las emisiones aunque su subida supondrá pero lo cierto es que la subida supondrá una recaudación adicional de más de 2.000 millones de euros.

Pese a esto, los usuarios no están demasiado contentos con esta subida y se quejan de que cuando lo compraron no sabían que "subiría 20 euros más" y creen que "en vez de penalizarte deberían ayudarte a comprar uno ecológico". Algunos expertos tampoco están de acuerdo con la medida; Pablo Fernández, Cofundador clickcar.com, cree que: "La clave no es la combustión si no la antigüedad del vehículo, no contamina lo mismo de antes al de ahora por lo que se está perjudicando al coche diésel".