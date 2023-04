Dos ganaderos homosexuales caminarán 120 kilómetros para denunciar su situación: "Nuestras vacas no comen porque somos gays"

Isidro y Baldo son una pareja gay de ganaderos y propietarios de 100 vacas. En el pueblo, Tejedo del Sil, en la comarca de El Bierzo, en Castilla y León, no se sienten queridos. "Yo saludaba a la gene y todos me volvían la cara, aquí claramente es un caso de homofobia", relata Isidro.

Han aguantado todo tipo de insultos por su orientación sexual. Baldo comenta que le llamaban "maricón" y hacían gestos femeninos que "solo pretendían humillarnos".

Pero no solo humillación y desprecio. Sus vacas no pueden pastar en los montes públicos. Ellos crearon un negocio, una ganadería y, según denuncian, se les niega el acceso a los pastos públicos a sus vacas, algo a lo que tienen derecho como cualquier profesional del sector: "Yo, según la junta vecinal, no tengo ningún derecho". Han escrito en varias ocasiones a la junta vecinal pero nunca han recibido contestación.

La explotación pasa por un mal momento porque sus vacas no tienen pastos y están al borde de la ruina. Sin pastos, las ayudas europeas tampoco llegan. Eso les impide solicitar las ayudas de la PAC, las subvenciones europeas. Y sin estas ayudas, el negocio es inviable.

Comienzan una marcha a León

Por eso han iniciado una marcha a pie de 120 kilómetros, desde Tejedo del Sil hasta León. Les acompaña su vaca 'Valenciana'. Quieren llegar a León para exigir sus derechos, los mismos que el resto de ganaderos.

Este lunes han llegado a Villablino, la primera parada de esta larga ruta. Los dos, Isidro y Baldo, entre lágrimas, han leído un comunicado. "Gracias, muchas gracias por vuestro apoyo, cualquier apoyo será bien recibido. No nos vamos a rendir, ni a doblegarnos ante la injusticia". Esto es lo que quieren dejar claro.

Les ha recibido el alcalde de Villablino y les ha dado ánimos y tienen todo el apoyo de este pueblo."Quieren echarnos de mi pueblo y no lo van a conseguir", asegura tajante Baldo.

Lucharán hasta el final, no sólo por ellos, por todos.