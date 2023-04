Baldomero, el ganadero que denuncia homofobia entre sus vecinos: "Quieren echarnos de mi pueblo"

Isidro y Baldomero son una pareja de ganaderos de León que denuncian que sus vacas no pueden acceder a pastos públicos por homofobia entre sus vecinos. Están convencidos de que la junta vecinal les discrimina por ser homosexuales, así que han comenzado una marcha a pie de 120 kilómetros, desde su pueblo Tejedo del Sil, hasta León. Les acompaña su vaca Valenciana. Han aguantado todo tipo de insultos por su orientación sexual. "Quieren echarnos de mi pueblo y no lo van a conseguir", explicó Baldomero.

Baldomero López ha atendido este martes a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para abordar su situación y denunciar los actos de sus vecinos. "Esto es una marcha reivindicativa. Espero que la Junta de Castilla y León ejerza sus funciones y la junta vecinal debe aceptar lo que me corresponde", comienza el ganadero. Denuncia que los vecinos le "desprestigian" para que "la gente no me acojan en los pueblos".

"Ellos me discriminan por mi orientación sexual y ellos ahora dicen que es mentira. De hecho, están ahora manifestando muy bien porque lo están haciendo muy bien para que no me acojan en el pueblo que me ofreció una casa", indica. Baldomero aclara que le están acogiendo "muy bien" por los pueblos por los que está pasando pese a la "campaña de desprestigio" de los vecinos de Tejedo del Sil.

La junta vecinal lo que dice es que los ganaderos no estaban asistiendo a las reuniones en las que reclamaban los pastos. El ganadero insiste: "Yo soy un vecino y tengo unos derechos. Estos derechos no me los quieren dar. Yo achaco que es por la homosexualidad". "¿Por qué no me dan las hectáreas de granjería que me corresponden?", pregunta.

Estas hectáreas -afirma- se las tienen que dar a todos los vecinos en los cuales el pedáneo de la junta vecinal tiene que hacer un censo anual y asignar las hectáreas que correspondan. "Luego ya el resto iría a subasta y no me las quieren dar", denuncia Baldomero. "Yo siempre estoy dispuesto a pagar", aclara. Declara que los vecinos nunca contestan sus cartas.

Greves insultos hacia los ganaderos

"Estamos recibiendo unos insultos muy grandes. Yo lo estoy llevando de aquella manera pero mi pareja lo lleva muy mal porque tiene otro pueblo y a él lo veían como una persona normal como lo que somos. Aquí recibimos muchos insultos y la verdad que lamentablemente estamos bastante mal", remarca a Antena 3 Noticias el ganadero de Tejedo de Sil.

Los ganaderos no se han planteado "para nada" irse del pueblo. "Eso es lo que ellos (los vecinos) pretenden. Quieren echarnos y ahora dicen que no me hacen nada. Si no me hicieran nada yo no haría esto. Puede estar España muy segura que yo no haría esto". Tanto Baldomero como la vaca Valenciana pasan las noches en casas de los pueblos por los que pasan. "La verdad que la gente" de estos pueblos "se está portando muy bien". "Me ofrecen comida y desayuno", finaliza.