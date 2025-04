Se dispara la demanda de la comida casera para llevar: "No ha habido ni un mes que hayamos ido por detrás del anterior"

Un claro ejemplo de esta tendencia lo encontramos en el negocio de Paula Vigide, que lleva más de cuatro años ofreciendo platos caseros listos para llevar en Espezalia RealFood en Santiago de Compostela. "Arrancamos poco a poco, sin hacer publicidad, porque queríamos ver cómo respondía la gente. Y la respuesta fue mejor de lo que esperábamos. Desde el primer año, cada mes ha sido mejor que el anterior. No ha habido retrocesos, sino todo lo contrario: crecimiento constante", nos explica.

Cada día elaboran 40 platos diferentes. Algunos son fijos, como el arroz, la pasta o el pollo al horno; otros van rotando según el día de la semana o la temporada. "Los jueves, por ejemplo, es el día del pulpo. En invierno triunfan los platos de cuchara: caldo gallego, lentejas, codillo… Todos esos que necesitan tiempo y cariño para hacerse bien", detalla Paula. En verano, sin embargo, la estrella indiscutible es la ensaladilla rusa: "La hacemos con verdura fresca cocida al vapor por separado. Tiene muchísimo éxito".

La clientela valora no solo el sabor, sino también la calidad y el cuidado en la preparación. "Vengo bastante a menudo, sobre todo cuando tengo visita en casa. Así no pierdo tiempo cocinando ni fregando, y puedo estar con mis invitados", cuenta una clienta. Otro señala: "A veces, cuando estoy solo, me sale más rentable comprar aquí. Un plato de cuchara como unas lentejas o cocido no lo vas a hacer para un comensal".

Uno de los aspectos más llamativos del negocio es la diversidad de su clientela. "Todo el mundo piensa en el estudiante o en gente joven, pero cada vez tenemos más jubilados, profesionales y familias. Muchas personas mayores que han cocinado toda la vida ahora prefieren dedicar ese tiempo a disfrutar con los suyos", explica Paula.

Una clienta habitual añade: "Vengo mucho porque en casa hay una persona celíaca, y aquí controlan muy bien el tema del gluten y es algo que se agradece muchísimo".

Las familias también encuentran en esta opción un recurso valioso. "Muchas se encuentran en esa etapa en la que cuidan de sus hijos y de sus padres. Esto es un salvavidas para ellas: pueden alimentar a toda la familia sin tener que pasarse horas en la cocina", dice Paula.

La relación con los clientes va mucho más allá de la venta. "Hay personas que comen aquí todos los días. Incluso me preguntan qué les recomiendo, y les digo: ‘Esta semana no has comido pescado’, y se dejan guiar", relata Paula con una carcajada.

Una nutricionista diseña los menús equilibrados. "Nos da pautas, revisa los platos que van saliendo y ajusta lo que va quedando para que todo sea variado y saludable. Así, quien quiera llevar una dieta balanceada, puede hacerlo sin complicaciones", añade.

Otro punto fuerte es el aprovechamiento y la planificación. "Para las personas que viven solas, es más rentable. En casa se tira mucha comida sin querer, y aquí pueden elegir raciones justas, bien hechas y distintas cada día", destaca un cliente habitual. "Y al final, la mejor comida es aquella que te hace sentir como en casa… incluso sin haberla cocinado tú", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.