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Dinero en efectivo, usos y normas: "Para mí es más cómodo"

El dinero en efectivo sigue siendo el método de pago más usado en España y Europa. Según el Banco Central Europeo (BCE) el uso de monedas y billetes permite liquidar operaciones al instante, facilita el control del gasto y está exento de comisiones por su uso.

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Dinero en efectivo, usos y normas | Europa Press

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Silvia González
Silvia González
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El apagón interrumpió el funcionamiento de datáfonos o cajeros automáticos. Los consumidores se quedaron sin acceso a pagos con tarjeta o aplicaciones móviles. Las monedas y los billetes se hicieron imprescindibles para adquirir productos básicos como agua, comida o medicamentos. Ese día, muchos ciudadanos fueron conscientes de la necesidad de llevar dinero en efectivo en el bolsillo.

Pese al cada día mayor protagonismo de la tarjeta de crédito o el Bizum, el efectivo sigue siendo el método de pago más habitual en España y Europa. Según el Banco Central Europeo, el 97 % de la población española utiliza el dinero efectivo para pagar, más de la mitad de la población lo usa a diario y ese porcentaje llega casi al 80 por ciento en el caso de la población mayor de 65 años.

Pero el pago en efectivo está sujeto a normas. Por ejemplo, en un establecimiento comercial no pueden negarse a aceptar efectivo. La normativa de consumo también establece que no pueden rechazar un billete grande si no está justificado. “Salvo que no tengamos cambios para devolver”, señala la encargada de un establecimiento en Valladolid.

¿Con cuántas monedas puedo pagar?

En un establecimiento pueden negarse a aceptar un pago si se realiza en más de 50 monedas. También los bancos pueden poner restricciones. El Banco de España permite cambiar gratuitamente hasta 1.000 monedas por persona. También acepta billetes deterioraros por el uso o por desperfectos y podemos solicitar su valor en billetes, monedas o como abono en cuenta.

Los billetes deteriorados no pierden su valor. Podemos solicitar al Banco de España su cambio por otros billetes o monedas del mismo valor o el abono en cuenta si el billete está deteriorado por uso o por accidente.

Pagos de 1.000 euros

En España están prohibidos los pagos en efectivo por importe igual o superior a 1.000 euros cuando en la operación interviene un empresario o profesional. Las operaciones superiores a 3.000 euros, como ingresos, retiradas o el cobro en efectivo de determinados documentos dejan huella y Hacienda estará informada de ellas.

El pago en efectivo, a juicio del Banco Central Europeo, facilita la inclusión en la economía del conjunto de la población. Es un medio de pago esencial entre determinados colectivos de usuarios. Para la autoridad bancaria, el uso de monedas y billetes permite liquidar operaciones al instante, facilita el control del gasto y está exento de comisiones por su uso.

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