La deuda de la capital se reduce un 15,45% desde que Ahora Madrid gobierna

Ahora Madrid ha reducido la deuda municipal en 871 millones de euros en el segundo semestre de 2015, según ha informado este lunes el delegado de Economia y Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato, en la comisión del ramo.

Esta reducción de 871 millones de euros supone el 15,45% del stock de deuda existente en el momento en que tomó posesión el nuevo Gobierno municipal. Carlos Sánchez Mato declaró meses atrás que se pagará la deuda pero que no se adelantaría el abono y que en primer lugar están las necesidades sociales.

"La deuda de Madrid es sostenible económicamente y ha sido en el pasado insostenible socialmente. Las prioridades sociales van primero, no he dicho no pagar deuda", afirmó.