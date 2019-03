Desacuerdo entre los portugueses ante las palabras de Passos Coelho

El discurso del primer ministro portugués ha sido seguido con atención en todos los rincones del país. A algunos vecinos el discurso no les convence. Uno de ellos, que lo sigue en un bar no duda en afirmar que para él "no dice nada nuevo". Y no es el único, muchos asegura que "Passos Coelho no ha dicho nada".

La mayoría espera saber más de los nuevos recortes anunciados este domingo por el jefe del Gobierno. Algunos están satisfechos con la decisión del tribunal constitucional portugués de anular los recortes. Uno de ellos explica que le parece bien porque "el Gobierno no fue fiel a lo que está consagrado en la Constitución portuguesa".

Pero otros defienden la necesidad de seguir adelante con los ajustes emprendidos por el ejecutivo a pesar de todo. Un ejemplo de ello, es un portugués que opina que "tal como estás las cosas no es el momento adecuado para poner las esposas".

Porque el mayor miedo es que el país se vea abocado a un nuevo rescate. Y lo que más esperan los portugueses ahora es la unidad de sus políticos.