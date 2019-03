La cúpula directiva de ING renuncia al bonus por las críticas de los clientes del banco

Los miembros del consejo ejecutivo del banco holandés ING han renunciado a las primas correspondientes al pasado ejercicio, así como al aumento salarial pactado para el presente año como consecuencia de las críticas recibidas por parte de los propios clientes de la entidad y de la opinión pública en general, según ha reconocido la entidad. "El consejo ejecutivo de ING ha decidido no aceptar la remuneración variable correspondiente ni la ya anunciada subida salarial del 2% en 2011. Asimismo, no percibirán remuneración variable hasta que la entidad haya reembolsado completamente los 5.000 millones de euros en ayudas publicas que aún adeuda", ha anunciado el consejero delegado del grupo, Jan Hommen.



Hommen reconoce que la renuncia de la cúpula directiva de ING al bonus viene motivada por las críticas recibidas por parte de los clientes de la entidad, así como del conjunto de la sociedad y desde el ámbito político. "Como consejero delegado de ING quiero dejar claro que nos tomamos extremadamente en serio nuestras responsabilidades hacia la comunidad", afirma Hommen, quien subraya que "la remuneración no debería ser un elemento constante de debate público", por lo que ha destacado la reforma del sistema retributivo de la entidad, para reflejar mejor criterios de responsabilidad, moderación y vinculación a largo plazo.



Los usuarios de la entidad han difundido una avalancha de quejas contra la cúpula del banco a través de Twitter y otras redes sociales que ha obligado a los directivos de la entidad a tomar estas medidas. Los usuarios no han perdonado a la entidad que aprobara una subida de sueldo y bonus para sus directivos despues de que la banca holandesa fuera rescatada con dinero público en el año 2008.