Cuidado con los SMS sobre tus paquetes: así funcionan las estafas que se disparan en Navidad

La Guardia Civil alerta del aumento de estafas que suplantan a empresas de mensajería durante la campaña navideña. Mensajes que alertan de incidencias en la entrega de paquetes que esconden enlaces maliciosos con los que los delincuentes roban datos personales y bancarios.

Lucía Piñar
Publicado:

Son fechas de mucho ajetreo. Paquetes, compras online y regalos que van y vienen. Un contexto perfecto para que los estafadores aprovechen el aumento de envíos y multipliquen los intentos de fraude, especialmente a través de mensajes de texto que llegan directamente al móvil.

Uno de los engaños más habituales es recibir un SMS que aparenta ser de una empresa de mensajería. En él, se informa de que la entrega de un pedido se ha suspendido por un error o una incidencia y se invita al destinatario a pinchar en un enlace para solucionarlo. Al hacerlo, el usuario es redirigido a una página web prácticamente idéntica a la original de la compañía de paquetería, donde se le solicitan datos personales y bancarios. El problema es que se trata de una web falsa, diseñada al detalle para pasar desapercibida.

Las estrategias son múltiples. En otros casos, el mensaje avisa de que el pedido está en camino e incluye un enlace para hacer el “seguimiento” del envío. También existen fraudes en los que se informa de que el paquete se ha perdido y se facilita un código que, supuestamente, sirve para localizarlo. Al introducirlo en el enlace indicado, los estafadores consiguen acceder a información sensible del usuario.

El robo puede producirse de forma inmediata, vaciando la cuenta bancaria en cuestión de minutos, pero también los delincuentes almacenan los datos obtenidos para utilizarlos más adelante en nuevas estafas o venderlos a terceros.

La Guardia Civil ya ha alertado en sus redes sociales sobre este tipo de fraudes y pide extremar la precaución, ya que se repiten con especial frecuencia durante la campaña navideña. José Manuel Moreno, director de Ciberseguridad de NTT DATA, explica que “la intención es generar una sensación de urgencia para que la víctima actúe sin pensar, algo que resulta más fácil cuando hay muchas personas esperando paquetes”.

Por ello, los expertos recomiendan desconfiar de los mensajes inesperados y no acceder a enlaces incluidos en SMS o correos electrónicos. Ante cualquier duda, lo más seguro es acudir directamente a las páginas web oficiales de las empresas de mensajería o consultar el estado del pedido a través de las plataformas donde se realizó la compra.

