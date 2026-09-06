¿Cuánto puedes desgravar por la vuelta al cole? Estas son las ayudas por comunidades

La vuelta al cole no solo supone para las familias el regreso a las rutinas, sino también uno de los principales desembolsos del mes de septiembre. Libros de texto, material escolar, uniformes, actividades extraescolares o clases de idiomas pueden elevar considerablemente la factura. Sin embargo, parte de estos gastos puede tener un alivio fiscal en la declaración de la Renta, aunque no todos los contribuyentes tienen las mismas posibilidades: las deducciones dependen de la comunidad autónoma de residencia fiscal.

Hasta el 100% de los libros de texto

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que varias comunidades autónomas contemplan deducciones por los gastos educativos y, en algunos casos, permiten recuperar mediante el IRPF hasta el 100% de determinadas cantidades destinadas a la compra de libros de texto.

Entre las comunidades con mayores deducciones se encuentran Canarias, Aragón, Asturias y Baleares, donde se puede llegar a deducir el 100% del gasto en libros de texto, aunque existen diferentes límites económicos, topes de deducción y requisitos que deben cumplir las familias.

También Castilla-La Mancha permite deducir el 100% de la compra de libros de texto. En el extremo contrario, otras comunidades establecen cantidades fijas. Es el caso de Extremadura, que contempla una deducción de 15 euros por hijo, o Murcia, donde se pueden deducir hasta 120 euros por la adquisición de material escolar.

En Madrid, por ejemplo, la deducción alcanza el 15% de determinados gastos de escolaridad. La clave está en que estas ayudas no funcionan igual en todo el territorio. Cada comunidad autónoma decide qué gastos pueden beneficiarse de la deducción, cuál es el porcentaje o cantidad máxima que se puede desgravar y qué nivel de ingresos debe tener la familia para poder acceder a ella.

Otras deducciones

El ahorro fiscal no se limita a los libros y al material escolar. Algunas comunidades también permiten deducirse parte del dinero destinado a clases de idiomas o actividades extraescolares.

Aragón permite deducir el 25% de determinados gastos en clases extraescolares. En Andalucía, la deducción alcanza el 15% de las cantidades abonadas por enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas materias. También Baleares, Madrid y Murcia contemplan una deducción del 15% por determinados gastos relacionados con clases extraescolares de idiomas.

A estas deducciones se suman las relacionadas con la escolarización y el cuidado de los menores. Según Gestha, los gastos de escolaridad y guardería privada de niños de entre cero y tres años pueden complementar la deducción estatal por maternidad.

Hasta 1.000 euros adicionales por guardería

Además de las deducciones autonómicas, existe una deducción estatal por maternidad para las madres con hijos menores de tres años que cumplan los requisitos establecidos. Esta puede incorporar un incremento por los gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados de hasta 1.000 euros adicionales.

Sin embargo, no todas las potenciales beneficiarias hacen uso de esta ventaja fiscal. Según datos de Gestha correspondientes al IRPF de 2024, 409.718 madres aplicaron el incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, con una deducción media de 575 euros.

Importante: no pagar en metálico y guardar la factura

Por eso, antes de presentar la declaración de la Renta, los expertos recomiendan comprobar qué deducciones están vigentes en la comunidad autónoma de residencia y conservar las facturas y justificantes de pago. Una misma compra puede suponer un ahorro fiscal muy diferente dependiendo de dónde viva la familia.

Y es que, con una vuelta al cole que este año puede superar los 500 euros por alumno solo en la cesta escolar básica con libros de texto en papel, cualquier deducción puede marcar la diferencia en el presupuesto familiar.