La vuelta al cole asfixia a las familias españolas que gastan casi 2.400 euros anuales por hijo

A partir de la próxima semana, millones de estudiantes y sus familias afrontan la vuelta al cole. Aunque el sentimiento de los niños varía en cada etapa escolar, lo que no es variable es el encarecimiento de la vida y, por lo tanto, el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias.

La compra de material escolar, libros de texto, actividades, uniformes o ropa nueva implican cuantiosos gastos que ponen a prueba la economía familiar.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que realiza un estudio sobre la intención del gasto escolar, en este caso, para el curso 2025/2026, estima un desembolso medio de 2.390 euros por hijo durante todo el año.

Sin embargo, este importe varía en función del tipo del colegio al que acudan los alumnos. Los que acuden a centros públicos podrían pagar de media 2.223 menos por alumno que quienes van a la enseñanza concertada. Asimismo, los que más pagan son los que están matriculados en algún centro privado: en este caso, las familias podrían llegar a pagar más de 7.000 euros por hijo al año.

Público, concertado o privado: elegir centro también es una cuestión económica

La decisión sobre el tipo de centro también es determinante. Los datos recogidos por el último informe de la OCU entre casi 1.100 familias revelan que un colegio público supone un coste anual de 1.200 euros por hijo, mientras que en los privados la factura puede alcanzar los 8.000 euros al año.

En ese sentido, el informe aclara que la principal diferencia se debe a la matrícula y las cuotas mensuales que realizan los padres a los centros.

Esas "aportaciones voluntarias" o cuotas mensuales no se registran en los centros de enseñanza pública. Sin embargo, en los colegios concertados este gasto se eleva a 1.448 euros de media y en los privados roza los 5.900 euros anuales.

De la misma manera, un 67% de los estudiantes asisten a centros públicos, un 14% acude a colegios concertados y tan solo el 9% de los encuestados estudia en centros privados. Dichos porcentajes se han basado en respuestas sobre estudiantes de 3 años a 18 años, abarcando desde infantil hasta bachillerato.

El material escolar supone más de 500 euros por alumno

Unido a las cuotas escolares, las familias tienen que gastar dinero en el material escolar. La OCU estima que este esfuerzo adicional supera los 520 euros por alumno.

El precio de los libros de texto se sitúa en unos 203 euros de media. No obstante, dicho importe es mayor o menor en función de la etapa educativa en la que se encuentre el alumno y el tipo de centro en el que estudie.

A los libros de texto también hay que sumar los 92 euros de media que cuestan cuadernos, lapiceros, bolígrafos o cualquier otro material escolar.

Asimismo, ese gasto es aún mayor si en los centros es obligatorio el uniforme o si es necesario el material informático. En el caso de los uniformes, la factura puede subir 181 euros más.

El precio no es igual en todas las comunidades

El factor geográfico genera diferencias aún más evidentes. Para las familias de Madrid, la vuelta al cole es la más costosa de España, con un gasto por alumno de 3.188 euros.

Cataluña se sitúa muy cerca de la capital española, con 3.000 euros de media.

En contraposición, comunidades como Galicia, Andalucía o Castilla y León presentan unas cifras menores ya que, aunque todas superan los 1.700 euros por alumno, siguen estando muy lejos de los datos de Madrid y Cataluña.

