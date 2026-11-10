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Estos son los cursos del SEPE que puedes hacer gratis y online en noviembre de 2026

Estos cursos del SEPE te permiten aprender desde casa y a tu ritmo, sin gastar dinero y evitando desplazamientos.

Cursos del SEPE gratis y online

Cursos del SEPE gratis y online Antena 3 Noticias

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Mejorar tu currículum y adquirir nuevas competencias no siempre requiere invertir dinero.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece durante el mes de noviembre de 2026 una amplia selección de cursos gratuitos y online dirigidos a trabajadores, autónomos y personas desempleadas que quieran seguir formándose y mejorar sus oportunidades laborales.

La formación abarca distintas áreas profesionales y puede realizarse cómodamente desde casa, con la flexibilidad necesaria para adaptar el aprendizaje al horario y ritmo de cada persona.

Además, al completar algunos de estos programas es posible obtener un certificado que acredita los conocimientos adquiridos, convirtiéndose en un recurso interesante para quienes buscan dar un impulso a su perfil profesional y acceder a nuevas oportunidades laborales.

¿Qué cursos gratis y online hay en noviembre?

Durante noviembre de 2026, el SEPE mantiene una amplia oferta de cursos gratuitos.

La formación abarca diferentes sectores, entre las áreas de formación más interesantes se encuentran:

  • Idiomas: cursos de inglés, francés y alemán para mejorar la comunicación y ampliar las posibilidades de trabajar en empresas nacionales e internacionales.
  • Competencias digitales: formación en herramientas informáticas, diseño web, marketing digital y otras habilidades tecnológicas cada vez más demandadas por las empresas.
  • Atención sociosanitaria: cursos dirigidos a quienes quieran trabajar en el cuidado y la atención de personas dependientes.
  • Oficios y profesiones técnicas: formación relacionada con mecánica, fontanería, jardinería y otras actividades que permiten adquirir conocimientos prácticos.
  • Administración y gestión: programas orientados a desarrollar competencias útiles para trabajar en oficinas, empresas y diferentes áreas administrativas.

Como puedes comprobar, la variedad de especialidades te permite elegir una formación que encaje con tu experiencia previa o que te ayude a dar el salto a un nuevo sector profesional.

¿Cómo apuntarse a un curso del SEPE?

Acceder al portal de cursos gratuitos del SEPE es el primer paso para inscribirte en una formación adaptada a tus necesidades. Estos son los sencillos pasos que debes seguir si quieres apuntarte a alguno de ellos:

  • 1. Entra en la web del SEPE y selecciona el curso al que te interesa apuntarte: puedes filtrar por temática, duración, horarios u otros requisitos.
  • 2. Regístrate: puedes hacerlo de manera online o de forma presencial en una oficina de empleo, si deseas orientación.
  • 3. Finaliza el proceso: determinados cursos pueden requerir una prueba previa de conocimientos y la confirmación del SEPE.

Este mes de noviembre de 2026 es el momento perfecto para impulsar tu carrera. Los cursos gratuitos del SEPE te ofrecen formación accesible y de calidad para adquirir nuevas habilidades y mejorar tu empleabilidad.

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