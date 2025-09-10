Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Incidencias ferroviarias

El Sindicato de Maquinistas pide que los trenes AVE vayan más despacio "por imperfecciones en las vías"

El Sindicato de Maquinistas, Semaf, ha solicitado en una carta, dirigida a Adif y a Aesf, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que los trenes AVE, reduzcan su velocidad a 250 kilómetros por hora por las imperfecciones en las vías.

Trenes Ave, RENFE

Trenes Ave, RENFEAntena 3 Noticias

Publicidad

Ángeles Pelayo
Publicado:

Los maquinistas quieren bajar la velocidad de los trenes AVE, reducirla de los 300 kilómetros por hora a 250. Según denuncian, por las imperfecciones en las vías. "Cuando disminuye la velocidad se producen menos vibraciones y los trenes vibran menos", asegura el sindicato.

Según Semaf, las vías necesitan un mantenimiento "continúo", sobre todo, la alta velocidad. El número de trenes ha aumentado y, además, son más pesados, eso deteriora las infraestructuras. Parte del caos ferroviario de los últimos meses se debe a fallos técnicos.

"Cuanto más pesados son los vehículos, las vías por el uso se deterioran, y el mantenimiento debe ser mayor". Algo que según los maquinistas no sucede. "Se hace el mismo mantenimiento que cuando sólo operaban los trenes de Renfe, ahora hay más operadoras circulando por las mismas vías", asegura. "Más trenes, más deterioro, igual mantenimiento", añade.

Si hay más deterioro en las infraestructuras, las vibraciones aumentan y "eso también deteriora al tren". "Es como la pescadilla que se muerde la cola", dice el sindicato.

Recuerda cuando se detectaron las fisuras en la serie 106. En ese momento, Renfe retiró de la circulación a finales de julio y principios de agosto de 2025 cinco trenes AVE de la serie 106 (Avril) del servicio Avlo entre Madrid y Barcelona debido a fisuras detectadas en los bogies. La compañía adoptó esta medida preventiva para su revisión exhaustiva y para garantizar la seguridad de los viajeros.

A finales de agosto, finalmente, Renfe anunció que retira los trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona y los sustituye por AVE. El motivo principal se debe al perfil de viajero que suele realizar el trayecto, mayoritariamente corporativo. Los viajeros que hayan adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados con las mismas condiciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El turismo en septiembre gana terreno por el ahorro y el descanso de la masificación

El turismo en septiembre gana terreno por el ahorro y el descanso de la masificación

Publicidad

Economía

Trenes Ave, RENFE

El Sindicato de Maquinistas pide que los trenes AVE vayan más despacio "por imperfecciones en las vías"

Pensionistas

Pensiones septiembre 2025: cuándo paga la pensión cada banco y cuáles adelantan el pago

Prestación del SEPE para mayores de 52 años

Guía del SEPE para que los mayores de 52 años puedan pedir online una paga indefinida sin certificado digital

A3 Noticias 2 (30-04-25) Competencia autoriza la OPA de BBVA al Sabadell
OPA

Comienza la cuenta atrás para que los accionistas del Sabadell acepten la OPA del BBVA

Vehículo eléctrico
Coches eléctricos

Vehículos eléctricos urbanos y asequibles 'Made in Spain': así son los modelos que se fabricarán en diferentes plantas españolas

Declaración de la Renta
Declaración de la renta

Por qué Hacienda aún no me ha devuelto la declaración de la Renta 2024

El periodo para hacer la Declaración de la Renta 2024 finalizó en junio, así que lo normal es que ya te hayan devuelto lo que te corresponde. Pero, ¿y si no es así?

España acelera: los híbridos toman el control del mercado
Mercado automovilístico

España acelera: los híbridos toman el control del mercado

Por segundo año consecutivo, los coches híbridos dominan el mercado automovilístico en Europa. Y no solo eso: se están convirtiendo en los auténticos favoritos del público… especialmente del español.

El Ayuntamiento de Toledo, pionero en buscar medidas contra la masificación turística

El Ayuntamiento de Toledo, pionero en buscar medidas contra la masificación turística

Imagen de los viñedos arrasados por los incendios.

La bodega de A Ribeira Sacra más lastimada por el fuego: "Hemos decidido no vendimiar este año"

Imagen de archivo de una tableta de chocolate.

Las malas cosechas encarecen los precios y disparan los hurtos de chocolatinas

Publicidad