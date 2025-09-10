El Sindicato de Maquinistas pide que los trenes AVE vayan más despacio "por imperfecciones en las vías"

Los maquinistas quieren bajar la velocidad de los trenes AVE, reducirla de los 300 kilómetros por hora a 250. Según denuncian, por las imperfecciones en las vías. "Cuando disminuye la velocidad se producen menos vibraciones y los trenes vibran menos", asegura el sindicato.

Según Semaf, las vías necesitan un mantenimiento "continúo", sobre todo, la alta velocidad. El número de trenes ha aumentado y, además, son más pesados, eso deteriora las infraestructuras. Parte del caos ferroviario de los últimos meses se debe a fallos técnicos.

"Cuanto más pesados son los vehículos, las vías por el uso se deterioran, y el mantenimiento debe ser mayor". Algo que según los maquinistas no sucede. "Se hace el mismo mantenimiento que cuando sólo operaban los trenes de Renfe, ahora hay más operadoras circulando por las mismas vías", asegura. "Más trenes, más deterioro, igual mantenimiento", añade.

Si hay más deterioro en las infraestructuras, las vibraciones aumentan y "eso también deteriora al tren". "Es como la pescadilla que se muerde la cola", dice el sindicato.

Recuerda cuando se detectaron las fisuras en la serie 106. En ese momento, Renfe retiró de la circulación a finales de julio y principios de agosto de 2025 cinco trenes AVE de la serie 106 (Avril) del servicio Avlo entre Madrid y Barcelona debido a fisuras detectadas en los bogies. La compañía adoptó esta medida preventiva para su revisión exhaustiva y para garantizar la seguridad de los viajeros.

A finales de agosto, finalmente, Renfe anunció que retira los trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona y los sustituye por AVE. El motivo principal se debe al perfil de viajero que suele realizar el trayecto, mayoritariamente corporativo. Los viajeros que hayan adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados con las mismas condiciones.

