Los conductores de autobús de toda España quieren jubilarse antes a causa de sus problemas de salud

Hay varios sectores que pueden jubilarse entre los 52 y los 60 años, dependiendo de la profesión. De este tipo de jubilación se pueden beneficiar ya Mineros, Marineros, Pescadores, Personal de vuelo (pilotos, tripulantes técnicos), bomberos, policías, ferroviarios, artistas especiales (bailarines, trapecistas, cantantes) y también profesionales taurinos. Ahora se podrían incorporar los conductores de autobús. Patronal y sindicatos han solicitado conjuntamente que el gobierno anticipe también su edad de jubilación.

Nos citamos en Alcorcón para hablar con varios chóferes de una compañía que se dedica al transporte interurbano. "Estamos todo el día en carretera. Ya no sólo es el tráfico, es la gente, y el stress... son las horas de ruta, son muchas horas conduciendo... no siempre tenemos el descanso necesario..." nos comenta María José, conductora con más de veinte años de experiencia. "Necesitas estar siempre ocho horas pendiente en cada momento de lo que pasa, porque un mínimo fallo tuyo puede costar vidas" afirma Pablo. "Nosotros, sufrimos quizás, más que en otras profesiones, el tema de los turnos que son muy largos, de los fines de semana, de los festivos, de las nocturnidades..." añade Agustín.

Los profesionales del sector aseguran sufrir problemas de salud y también psicológicos

"Aquí hay un abandono prematuro de la profesión. Aquí hay muchos profesionales que se salen antes de poder cotizar para llegar a la edad normal de jubilación " puntualiza Francisco Vegas, Secretario General de Comisiones Obreras para el sector del transporte y la logística. Según Confebus, hay noventa y cinco mil conductores dedicados al transporte de viajeros. En una iniciativa única en nuestro país, patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo para solicitar la jubilación anticipada para un sector que tiene una media de cincuenta años de edad. Una petición que justifican por el desgaste de salud que conlleva este oficio.

Solicitan adelantar unos cinco años la edad de jubilación

"Podríamos ver los últimos ejemplos que ha habido, como han sido los bomberos, los bomberos forestales y también la policía municipal, donde el adelanto ha alcanzado hasta los cincuenta y nueve años" añade el responsable de CCOO de este sector. "Y paralelamente estamos trabajando con los sindicatos para ya que estamos facilitando la salida de profesionales, facilitar la entrada de nuevos talentos en el sector; personas más jóvenes para este relevo generacional que necesitamos pues que vengan al sector ya que estamos mejorando las condiciones de forma considerable en el transporte de viajeros" concluye Rafael Barbadillo, presidente de la patronal de los autobuses de España, Confebus.

