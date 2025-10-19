Los consumidores se refugian en los productos congelados ante la subida de precios en los alimentos

El consumo de alimentos congelados está creciendo en todo el planeta. Los hábitos de vida en las sociedades desarrolladas y la subida de los precios de los alimentos ha llevado a que los consumidores apuesten por productos congelados. Según la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Congelado, Frozen España, el mercado de los congelados ha incrementado sus ventas un 8% en valor en el primer semestre.

Un informe de la organización Frozen España, que reúne a más de 150 marcas de esta industria, ha reconocido que el contexto económico más estabilizado, la inflación contenida y el repunte del consumo en volumen están detrás de este incremento en el que "la creciente preferencia del consumidor por alternativas prácticas y seguras" han cobrado protagonismo.

América del Norte continúa siendo el mercado más grande, con el 37%, según el informe de Mercado de Alimentos Congelados de Grand View Research. No obstante, los países asiáticos y del Pacífico son los que presentan unas tasas de crecimiento más rápidas: en concreto, del 6,9% anual.

Entre las empresas líderes en el mercado de los alimentos congelados se encuentran Unilever, Nestlé, General Mills, Nomad Food y Tyson Alimentos, entre otros.

Los platos preparados congelados han subido un 8% en valor

La categoría de platos preparados congelados ha subido un 8% en valor, solo por detrás de los vegetales y frutas congeladas, cuyas empresas han ganado un 28% más. Sin embargo, lo más exitoso ha sido el plato preparado. Tal y como ha reconocido el gerente de Frozen, Alberto Bueno, a EFE, "ahora no entendemos el plato preparado como antes", "ahora hay risottos o recetas muy elaboradas que te salvan de un apuro".

De acuerdo con los datos de Frozen, la cuota de marca de distribución en este mercado supone casi el 63% del valor, con especial dominio de patatas, verduras y barras de helado.

El pescado y la patata, los alimentos congelados más consumidos en España

En Europa, los países más consumidores de congelados son Reino Unido, Alemania y Francia. Casi el 60% de los británicos prefiere comprar alimentos congelados, seguidos de los franceses, un 49%, y los alemanes, un 44%.

España es el mercado más pequeño, aunque el consumo está creciendo de forma moderada. Según un estudio de DBK, el año pasado generó unos ingresos de 6.000 millones de euros y creció en torno a un 2%. El mayor volumen de negocio es para el pescado congelado y para las patatas fritas congeladas, las cuales alcanzaron una tasa de variación en el entorno del 6%.

Comprar alimentos congelados para reducir el desperdicio

Unido al ahorro económico, muchas personas prefieren los alimentos congelados para reducir el consumo energético. Los alimentos congelados podrían reducir el consumo de energía del congelador en un 10%.

Para despilfarrar menos comida, la OCU proporciona una batería de consejos. Entre esas recomendaciones destacan: revisar la nevera y la despensa de forma detallada antes de hacer la lista de la compra, planificar los menús semanales, no comprar de forma impulsiva y no abrir envases que no se vayan a consumir.

