El calor retrasa la campaña de moda de otoño en Galicia los comerciantes piden frío y lluvia

Los clientes gallegos aún no están preparados para cambiar el armario. Las colecciones de ropa de abrigo llevan más de dos meses en las tiendas, pero la gente no termina de animarse a comprar jerséis, abrigos o chaquetas. “No estamos preparados”, nos traslada una pareja en la calle mientras disfruta de un helado a medias, “apetece más que las castañas”, sonríen. “No hemos comprado por ahora ningún abrigo”, nos confiesa una veinteañera, mientras un padre y su hija presumen de ir “todavía en manga corta”.

Situación crítica para comercios de moda

En las tiendas, la situación se entiende, pero también se sufre. Cristina Quintana, propietaria de la boutique pontevedresa Trulock The Shop, nos explica que la campaña ha sido un poco lenta: “con este buen tiempo la gente no se lanza a comprar prendas de abrigo o punto, que en otras ocasiones sí se venden rápido. Lo que más se lleva ahora son vaqueros, cazadoras llamativas y abrigos de pelo que llaman la atención, pero los jerséis prácticos están muy parados”.

El frío tarda en llegar

“Es necesario que llegue el frío”, confirma Rebeca Rivadulla, encargada en TOLF Pontevedra. “Estamos deseando que llegue el mal tiempo, porque las temperaturas han sido demasiado altas para la época y eso ha frenado la venta de ropa de otoño e invierno”.En Nonna & Go, su dependienta, Patricia Solórzano, también se resigna, “los abrigos, chaquetas gruesas y prendas para la lluvia están parados”.“ El frío lo necesitamos aunque a nosotras no nos apetezca. El calor afecta mucho a la venta, y el turismo ayuda, pero la clientela local espera que cambie el clima”. Las grandes marcas han respondido con descuentos y promociones para intentar mover el stock, pero el pequeño comercio mantiene precios y la confianza en que, cuando baje la temperatura, los clientes vuelvan a animarse.Hoy, al fin, las lluvias llegan a Galicia, y de manera continuada, como no pasaba desde el mes de abril. Con ellas se espera una bajada en las temperaturas que podría dar un nuevo impulso a las ventas, para que el abrigo salga del armario.

