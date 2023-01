Cómo solicitar que te devuelvan la fianza de los abonos gratuitos de renfe

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que Renfe comenzará el próximo 9 de enero a devolver de forma automática las fianzas de 10 y 20 euros pagadas por los usuarios de Cercanías y Media Distancia, respectivamente, vinculadas al uso de los abonos gratuitos que han usado más de 2,5 millones de personas en los últimos cuatro meses.

En el encuentro, la ministra ha repasado cómo pueden volver a solicitar los nuevos abonos gratuitos para viajar durante los próximos cuatro meses.

Todos los usuarios que pagaron la fianza con tarjeta recibirán de forma automática su devolución, mientras que los que la pagaron en metálico podrán solicitar el reembolso presencialmente a partir del 15 de enero. No obstante, no recibirán la devolución aquellos viajeros que hayan hecho un uso indebido de los abonos, al reservar varias plazas en un día y no viajar en ninguna. En total, la operadora ha identificado hasta 75.000 usuarios que, de manera reiterada, han hecho un uso irregular de las normas relativas a la utilización del abono gratuito.

La ministra ha defendido que el Gobierno ha puesto en marcha todos los dispositivos humanos y materiales posibles para que esta renovación del abono sea "fácil y efectiva", al mismo tiempo que ha resaltado que se trata de una medida "histórica y sin precedentes" puesta en marcha para que más ciudadanos apuesten por el transporte público y luchar contra el cambio climático.

Así se pueden pedir los nuevos abonos de transporte gratuitos de Renfe

Es necesario depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías y Rodalies, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza, una vez se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.

Para los menores de 14 años sin DNI se ha creado, además, un abono recurrente para servicios de Media Distancia, que podrá ser adquirido en 'renfe.com' o por la app de Renfe. El padre, la madre o el tutor podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino durante el periodo de validez.