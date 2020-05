¿Cómo se reparte una herencia?

La herencia es un término jurídico que define el acto de traspasar los bienes, derechos y obligaciones de un fallecido a otra u otras personas. Esta sucesión, regulada en el Código Civil, se puede dar de diferentes formas, dependiendo de si la persona fallecida ha dejado testamento o no. En el primer caso se hará según la voluntad del hombre y, en el segundo, por disposición de la ley

Repartir la herencia con y sin testamento

El Código Civil recoge que la persona fallecida dispone de un tercio del total de la herencia para repartirla según su deseo. Los otros dos tercios están destinados a la herencia legítima, es decir, a la parte de la herencia que la ley reserva a los herederos forzosos: hijos y descendientes.

A pesar de ello, el viudo o viuda, en caso de haberlo podrá disponer de uno de los dos tercios que forman la herencia legítima para aplicarlo como mejora a sus descendientes. La herencia es de los hijos, pero el cónyuge puede disfrutar del tercio que corresponde a la mejora hasta su fallecimiento.

Por otro lado, en caso de que no exista testamento, al no haber una parte de libre disposición, la ley prima a los hijos y nietos del fallecido, después los padres y abuelos, seguidamente el cónyuge y, por último, los hermanos y sobrinos de la persona fallecida. Si no hay ninguno de estos herederos, serían los tíos carnales, luego los primos, los tíos segundos.

Si no hay familiares ni testamento, heredaría el estado.

Herencia en caso de fallecer uno de los cónyuges

En caso de que fallezca uno de los cónyuges pero no haya hijos entre ellos, el reparto de la herencia se hará, en primer lugar, dejando el tercio de libre disposición a quien quiera la persona fallecida y, después, siguiendo el orden mencionado anteriormente. Como no hay hijos, los herederos legítimos serían los padres del fallecido.

Herencia entre hermanos

Cuando hay varios hermanos y fallece el padre, todos pasan a ser herederos forzosos, por lo que les corresponden los dos tercios de la herencia legítima.

Según el Código Civil, este reparto tendría que ser a partes iguales. Lo mejor es que exista un testamento que asigne qué bienes se queda cada hijo, ya que en muchas ocasiones no existe testamento y se dan problemas a la hora de hacer el reparto.