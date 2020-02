¿Cómo elegir el mejor nombre para una marca, negocio o empresa?

La técnica para poner el mejor nombre posible a una marca, un negocio o una empresa ha sido denominada por los expertos como 'naming'. Cada año se registran en la Oficina de Patentes más de 50.000 nuevos nombres y todos esperan dar en la diana. En esa carrera por acertar cada vez hay más nombres curiosos y divertidos.

La clave para elegir un buen nombre es intentar no caer en lo común y ser original. Y en esta carrera destacan una tintorería de Valladolid que llama 'Como los chorros del oro', las 'Bodegas no me acuerdo' de Madrid y 'Si mi abuela levantara la cabeza', una empresa de productos eróticos de Valencia.

Una experta en 'naming' de Summa Branding, Carmen Navarro, explica que "lo normal es que esos nombres sean fruto de la intuición". Humanizar la marca y acercarla al cliente, esa es la tendencia general que señalan los expertos.

El humor puede ser un recurso pero, según advierten los especialistas, la estrategia siempre funciona mejor que la ocurrencia. "Tiene poco recorrido temporal, es decir, en cuanto esta moda se pase ¿qué haces con el nombre de tu propio negocio?", señala Navarro.