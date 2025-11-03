Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Qué han hecho y qué falta por hacer tras la DANA? Gobierno central frente a la Generalitat Valenciana

Un año después de la Dana aún queda mucho por reconstruir en Valencia: carreteras, colegios, puentes y lo que más preocupa: las obras en las instalaciones hidráulicas para evitar que la tragedia pueda volver a ocurrir.

Un año después de la dana

Un año después de la Dana aún queda mucho por reconstruir en Valencia | EFE

Vamos a contarles lo que "sí" y lo que "no" han hecho Gobierno Central y Gobierno autonómico en la zona. El Ejecutivo reconstruyó en tiempo récord las carreteras y las líneas ferroviarias afectadas por la Dana. Pero, ¿qué falta? Las grandes infraestructuras hidráulicas siguen sin ejecutar, como la del Barranco del Poyo, el epicentro de la riada. Y si vuelve a llover con la misma fuerza, advierten los ingenieros, “pasaría lo mismo”.

El Barranco del Poyo, la gran obra pendiente

"No se ha hecho todavía ninguna actuación. El riesgo que hay de que se vuelvan a producir inundaciones similares es real, porque no se ha realizado ninguna infraestructura hidráulica que venía contemplada en los planes hidrológicos", explica Miguel Ángel Carrillo, presidente de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La responsabilidad de esas obras recae en el Estado y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Aún quedan cauces y barrancos por arreglar. "El 80% de los taludes están ya reconstruidos", asegura el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar. En este caso, la responsabilidad es compartida: "una parte competencia estatal y otra autonómica", asegura Carrillo.

También faltan puentes y pasarelas vitales para moverse a pie y en coche entre municipios divididos, como en Picanya o Paiporta. "El Ministerio de Transportes está trabajando. Ya están a punto de terminar la reparación de un puente y luego hay otra que se tiene que derribar. Faltan tres puentes", señala el alcalde de Paiporta.

Lo que sí se ha hecho: carreteras, trenes y Metro en tiempo récord

La Generalitat Valenciana ha avanzado en carreteras comarcales y en la restauración de estaciones de Metro, pero más de 3.000 niños siguen en barracones. Y la competencia de los colegios es del gobierno autonómico. “Faltan muchísimas cosas por hacer”, admite Ricardo Gabaldón, el alcalde de Utiel.

En muchos municipios no hay todavía polideportivos, parques ni bibliotecas. "Seguramente todas esas obras se empezarán en el año 2026", añaden desde el consistorio de Paiporta, recordando que se financiará con las ayudas del Gobierno central. Todo lleva muchos trámites burocráticos y eso ralentiza la reconstrucción.

Lo que sí se ha hecho y en tiempo récord ha sido reparar las carreteras, los trenes y el Metro, tanto por parte del Ministerio de Transportes como de la Generalitat Valenciana.

