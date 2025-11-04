Yolanda Díaz lee ofertas reales de becarios: "'Desarróllate profesionalmente, salario no disponible', estos no pagan"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha arrancado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros leyendo ofertas reales de becarios en "prácticas no laborales".

"'Ambiente joven, dinámico y con alma', les voy a traducir esto es trabajar más de 12 horas", es una de las primeras ofertas que ha leído. "'Café gratis, equipo cercano y mucho espíritu de colaboración', esto claramente que es que no pagan, le dan café a la gente que se está formando", otro de los ejemplos que ha puesto la ministra.

La última oferta que ha leído, que ha calificado de "muy interesante", ha sido la siguiente: "'Desarróllate profesionalmente, en un ambiente dinámico y con muy buen ambiente, salario no disponible', estos son otros que tampoco pagan".

Luz verde al anteproyecto del Estatuto del Becario

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, en primera vuelta, al anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el ámbito empresarial, conocido popularmente como Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social lo acordara y presentara junto a los sindicatos.

"Es la reforma laboral de las nuevas generaciones en nuestro país", declaró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Al tratarse de una ley, el texto deberá ahora tramitarse en las Cortes Generales, lo que complica su aprobación definitiva tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo. Además, el proyecto ha generado tensiones internas entre el PSOE y Sumar.

La norma —criticada por los rectores por haberse elaborado sin la participación de la comunidad universitaria— establece un régimen sancionador para las empresas que vulneren los derechos de los estudiantes, con multas de hasta 225.000 euros, así como la obligación de compensar los gastos derivados de las prácticas. También limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas.

Díaz subrayó que el objetivo del Estatuto del Becario es definir claramente qué es un contrato de formación en España, defendiendo que la formación "debe servir exclusivamente para aprender y formarse".

