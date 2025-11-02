Fotografia de los precios de venta de la vivienda con los datos de las escrituras ante notario

El nuevo Portal Estadístico del Notariado publica por zonas y municipios los precios de la vivienda basando sus datos no en ofertas sino en el precio contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario. Hacemos con la herramienta una comprobación, con la vivienda de segunda mano (aunque permite diferentes tipologías de inmuebles) entre el precio medio que encontramos echando un vistazo a los portales inmobiliarios que en el mes de octubre ha sido de casi 2.800 euros y el precio de compraventa ya ante notario, las reflejas que de media en España el metro cuadrado está a 1.792 euros. La diferencia es de mil euros menos. Hacemos la misma comparación con Madrid y Barcelona. Según la aplicacion la diferencia en la capital es también de 1.000 euros -5.677€/m2 portales inmobiliarios y 4.744€ datos de notarios-. En Barcelona, la diferencia es algo menor, 600 euros. Mientras que el precio medio en portales es de 4.989€/m2 el de los notarios es de 4.387€/m2. Esta herramienta nos da una foto fiable de los precios a los que se están vendiendo las viviendas con diferencias considerables, en algunos casos, respecto a las ofertas de los anuncios de vivienda. En casi todas las comunidades autónomas la vivienda usada se encarece por encima del 10%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.