El país europeo que busca españoles y ofrece salarios de hasta 5.500 euros al mes

El país nórdico, conocido por su calidad de vida, una naturaleza de película y altos salarios, está buscando nuevos trabajadores, y esta vez los españoles están entre sus principales candidatos. Se trata de Noruega.

A través del portal europeo de empleo EURES, en colaboración con el SEPE, se han anunciado más de 11.000 ofertas de trabajo en distintos sectores. Lo mejor es que para los ciudadanos españoles no hace falta visado. Gracias a los acuerdos de libre circulación con la Unión Europea, trabajar en Noruega es un proceso ágil y sin grandes complicaciones.

El trámite es sencillo, solo basta con registrarse al llegar al país, pedir un número de identidad noruego y una tarjeta fiscal, imprescindibles para trabajar y abrir una cuenta bancaria. Con eso, los españoles pueden empezar una nueva etapa laboral. Aunque valoran el dominio del inglés, también suma puntos hablar el idioma local.

¿Qué perfil buscan?

Las oportunidades laborales son amplias y variadas. Hay puestos para personal cualificado, como médicos, enfermeros o desarrolladores de software, pero también para quienes prefieren sectores más prácticos, como hostelería, limpieza, construcción o logística.

Según EURES, también hay una fuerte demanda de carpinteros, camioneros, mecánicos, cuidadores de niños, auxiliares de educación infantil y empleados del hogar. Muchos empleadores incluso ofrecen alojamiento gratuito o subvencionado durante los primeros meses.

Salarios altos

Uno de los puntos más llamativos de estos empleos son los sueldos. Mientras en España mucha gente lucha por llegar a fin de mes, en Noruega los salarios medios rondan los 5.500 euros mensuales, dependiendo del sector y la experiencia.

Por ejemplo, en hostelería los mayores de 20 años pueden ganar alrededor de 17,80 euros por hora, y quienes trabajan en limpieza, hasta 20 euros por hora. En muchos casos, esto supone el doble o el triple de lo que se gana en trabajos similares en España.

¿Cómo apuntarse?

En la web de EURES es posible filtrar las vacantes por sector, experiencia o tipo de contrato. Cada oferta explica con detalle los requisitos, condiciones laborales, ubicación, e incluso si la empresa ofrece ayuda con el alojamiento o los trámites.

