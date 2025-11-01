Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gremio de Restauración de Barcelona pide que este invierno se permita a bares y restaurantes seguir utilizando las estufas de gas de forma excepcional 

El ayuntamiento las prohibió el 1 de enero y los restauradores se quejan de que les están denegando los permisos para instalar las estufas eléctricas.

Vista de una estufa exterior

El Gremio de Restauración de Barcelona pide  que este invierno se permita a bares y restaurantes seguir utilizando las estufas de gas de forma excepcional  | EFE | Archivo

Marta Sasot
Publicado:

El pasado 1 de enero el Ayuntamiento de Barcelona prohibió el uso de estufas de gas en las terrazas de bares y restaurantes de la ciudad. La iniciativa se enmarca dentro de una ordenanza aprobada en 2018 que fijaba la eliminación total de este tipo de aparatos de combustión a causa del CO₂ que emiten.

La alternativa propuesta para los hosteleros -y hacer más confortables los espacios en los días de más frío- fue la colocación de estufas eléctricas.

Nos cuentan que para ello se requiere de una instalación que pasa por abrir la acera, soterrar los cables y es el ayuntamiento quien otorga los permisos para hacerlo. Sin embargo el Gremio de Restauración de Barcelona asegura que a muchos asociados les están denegando la autorización para hacerlo y ahora que se acerca la temporada de invierno no tienen ninguna instalación hecha. "El Ayuntamiento no nos da facilidades para poner el cableado por el suelo. De hecho ya nos han informado que mientras haya cargas de batería solar -que no entiendo si hay alguna de batería solar para una estufa- no nos darán ningún tipo de permiso" cuenta David Sadurní dueño del restaurante Piccata.

"Llevamos muchos meses diciéndole al ayuntamiento que esto podía suceder, que iba a llegar la temporada de invierno, sin tener el asunto resuelto. Si hay un lugar que no es confortable en los momentos más fríos del año, lo que provoca es que no se use y eso, a día de hoy, para un sector que depende tanto de la terraza- porque los usuarios las pedimos - es inviable para el mantenimiento de muchos negocios " cuenta Roger Pallerols director general del Gremio de Restauración de Barcelona.

De hecho varios hosteleros aseguran que están preocupados. Nacho de Ventós ,uno de los dueños de Café Doré de Barcelona, explica que si hace frío y la gente no se sienta en su terraza por falta de estufas, tendrá unas consecuencias

"Si yo vendo menos porque no tengo adecuada la terraza evidentemente, tendré que sacarme personal de encima", dice.

Belén tiene la misma preocupación. "Ahora empieza a llegar la época de invierno, la gente quiere continuar utilizando las terrazas y estamos a la expectativa a ver qué va a suceder a partir de ahora" y añade " afectará a la facturación del restaurante " relata la dueña del restaurante Els Quatre de la ciudad condal.

Ante esta situación el Gremi de Restauració ha pedido al ayuntamiento ,que de forma excepcional, permita este invierno a los locales seguir utilizando las estufas de gas

"Nuestra petición exige una respuesta de sentido común que sería : "vamos a pasar la temporada de invierno, autorizando de manera excepcional las estufas de butano" y que establezcan un calendario que indique de qué manera el restaurador tiene que pedir el permiso para la estufa eléctrica " explica Roger Pallerols .

Esperan una respuesta ágil ya que el 1 de noviembre empieza la temporada de invierno para bares y restaurantes.

Antena 3 Noticias suma 70 meses consecutivos de liderazgo y logra su mejor octubre en tres años

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

