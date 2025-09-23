Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Buscan más de 500 repartidores en Madrid y Barcelona para la campaña de alta demanda logística

La empresa de talento líder en España inicia un proceso de selección para cubrir puestos de reparto durante la campaña de alta demanda logística, que se extenderá desde septiembre hasta mediados de enero.

Imagen de archivo de unos paquetes.

Natalia López
Publicado:

La elevada demanda logística que se genera en los últimos meses del año ha impulsado a la empresa de talento Randstad, líder en España y en el mundo, reforzar su colaboración con algunas de las principales empresas de paquetería con el objetivo de incorporar talento con disponibilidad inmediata que garantice un servicio de entregas eficiente, ágil y de calidad en un periodo clave para el sector.

Las posiciones que se han ofertado son de repartidor, con la misión principal de realizar entregas domiciliarias en diferentes rutas urbanas y periurbanas. Los candidatos seleccionados van a formar parte de un equipo esencial para que los pedidos lleguen a tiempo a los consumidores, especialmente en unas fechas donde las compras online alcanzan cifras récord.

A diferencia de otros procesos de selección, esta convocatoria no exige experiencia previa en el sector logístico. Sin embargo, se requieren condiciones básicas para poder optar al puesto, que son dos:

  • Contar con el carnet de conducir con al menos un año de antigüedad.
  • Disponer de un mínimo de ocho puntos vigentes.

Asimismo, los aspirantes deberán mostrar disponibilidad para trabajar de lunes a domingo, respetando dos días de descanso semanales.

En cuanto a la retribución, la empresa ha informado de que los salarios oscilarón entre los 1.400 y 1.500 euros brutos al mes, en línea con lo estipulado en el convenio vigente. Las incorporaciones se van a llevar a cabo de forma escalonada a lo largo de las próximas semanas, de modo que los equipos puedan adaptarse progresivamente al volumen creciente de envíos.

Las vacantes se van a repartir entre las dos grandes áreas metropolitanas del país. En Barcelona, los puntos de trabajo se localizan en El Prat, Zona Franca, Barcelona ciudad, Rubí, Mollet del Vallès y Montcada i Reixac. En Madrid, las zonas de actividad abarcan Getafe, Vicálvaro, San Fernando de Henares, Coslada y Leganés. Se trata de áreas estratégicas por su conexión logística y proximidad a los grandes núcleos urbanos.

El proceso de inscripción se encuentra abierto y los interesados pueden presentar su candidatura a través de la aplicación móvil de Randstad o en la página web oficial, en la oferta publicada específicamente para este proyecto.

