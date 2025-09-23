España crecerá este año un 2,6%, dos décimas más de lo previsto, según la OCDE

Del informe ‘Perspectivas Económicas’, publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se desprenden datos alentadores para España en un contexto de incertidumbre internacional. El organismo ha revisado dos décimas al alza las previsiones de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%; y una décima para 2026, hasta el 2%. Con esta actualización, España duplicará en ambos ejercicios el avance del PIB de la Eurozona, cuyos registros han sido recortados respecto a los que la propia OCDE manejaba en el mes de junio.

El Gobierno no ha tardado en reaccionar a esta revisión. Desde el Ministerio de Economía han celebrado que la previsión del organismo internacional se acerca mucho a la que maneja el propio Ejecutivo (2,7% para 2025) y coincide plenamente con la que el Banco de España publicó la semana pasada, también del 2,6%. En un comunicado, el departamento dirigido por Carlos Cuerpo ha reconocido que España volverá a liderar el crecimiento entre las economías avanzadas en 2025, a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y comercial.

En lo que respecta a los precios, la OCDE también ha presentado su pronóstico. Para España augura un incremento de la inflación del 2,6% en 2025 y una moderación hasta el 2% en 2026. En cuanto a la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, el organismo prevé que este año cierre en el2,3%, tal y como estaba contemplado; y que descienda una décima en 2026, hasta el 1,9%.

Además, la OCDE ofrece también una visión global de la economía. Según sus estimaciones, el PIB mundial crecerá tres décimas más de lo previsto en sus anteriores cálculos, hasta alcanzar el 3,2%, pese al escenario internacional convulso y las tensiones comerciales.

