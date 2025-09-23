Hacen falta 700.000 viviendas en nuestro país: ¿Por qué no se construyen?

Los precios de la vivienda están disparados y eso tiene mucho que ver con la oferta. No hay viviendas suficientes para las que necesitan las familias españolas. En concreto, ahora mismo faltaría 700.000 casas, según el Gobernador del Banco de España. Este dato supone unas 100.000 casas más que el año pasado.

El principal escollo de la vivienda: el suelo

El principal escollo de la vivienda en nuestro país es el suelo. "Aunque parezca que hay mucho suelo en España realmente el suelo finalista es muy escaso", según Jorge Ginés, director general de ASPRIMA. Con él visitamos un proyecto en Madrid que lleva 20 años en marcha. "En este terreno se está trabajando desde el año 2.000", asegura, Ginés.

Falta mano de obra

El siguiente inconveniente a la hora de de construir está en la mano de obra. El sector de la construcción necesita trabajadores. "Especializados en fontanería, electricidad, pladur o albañilería", nos cuenta Rosa Vilkaseca, consejera delegada de ABU. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción harán falta unos 700.000 empleados a corto plazo. Falta relevo generacional -la media de edad alcanzará los 45 años este año-, y el sector cree que hay mejorar la imagen para "hacerlo más atractivo".

El encarecimiento de los materiales ha disparado el precio de las construcciones y este es otro gran problema, según el sector. Por ejemplo, según Vilkaseca el hormigón en los últimos cinco años "ha sufrido una subida de un 50% aproximadamente". Pero también lo vemos en el ladrillo, nos cuenta Juan José Parra, jefe de producción de Heliopol, "tenemos un precio cerrado y de repente cuando pedimos precio a la subcontrata sube el doble". La carga burocrática o a necesidad de una mayor seguridad jurídica dicen, tampoco ayuda a la construcción de viviendas.

