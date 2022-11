Las claves de la huelga de transportistas: 600 millones de euros de pérdidas diarios

Hasta 300.000 camiones pueden parar su servicio justo en vísperas del Black Friday y la Navidad. Se calcula que las pérdidas por cada día de huelga sería de 600 millones de euros según un estudio de OBS Business School. Es un varapalo para la economía porque el sector: transportistas, autónomos y empresas cargadoras, en estas fechas generan el 25% de todo su negocio anual. Los paros están convocados por la Plataforma de Defensa del Transporte pero no los apoyan el comité nacional del transporte por carretera (CNTC), 11 organizaciones y 70.000 empresas.

Siguen trabajando a pérdidas

Antonio Cacicedo lleva 30 años en el camión. Es, dice, en donde come, trabaja y duerme "16 y 17 horas todos los días". Esta vez no se suma a la huelga pero la situación le sigue ahogando. Nicolás habla por muchos de sus compañeros: "No pedimos ayudas si no que la ley se cumpla". Esa Ley de Ordenación del Transporte Terrestre que entró en vigor el pasado 2 de septiembre dicen que está bien pero hace falta ponerla en marcha porque aún trabajan a pérdidas añade Nicolás.

Las peticiones de los transportistas

Siguen asfixiados sobre todo por el coste del combustible, ni siquiera por las ayudas y el descuento de 20 céntimos del gobierno a los carburantes les alivia. Si por un camión antes consumían 5.000 euros en gasoil, hoy según los cálculos de Antonio son 3.500 euros más. Es el doble que hace un año es el comentario de los camioneros que paran en las áreas de servicio de las estaciones de servicio.

A Nicolás, con 47 años y 25 en el camión no le salen las cuentas. "Por un porte de Sevilla a Logroño a 860 kilómetros pagan 500 euros, si un camión de los que tengo gasta 36 litros a los 100 kilómetros calcula. El viaje no me cubre ni el combustible", añade. Por eso él ya se ha plantado y es capaz de no cargar el camión si no le pagan al menos para cubrir los costes. "He hecho viajes así de más de 400 kilómetros, aunque hay quien no lo entienda"

No son los únicos costes. Todos sus servicios básicos durante los viajes se han encarecido. Yo antes comía en restaurantes y dormía en el hotel ahora eso no lo puedo hacer, lo hago aquí en el camión relata Cacicedo.

A eso le suman que en algunos puntos siguen descargando sus camiones. Empezamos ayudando a descargar ahora somos mozos de almacén. Es otra de las quejas, por eso piden al gobierno que manden inspectores a las empresas para fiscalizar el trabajo.

Empresarios y autónomos se oponen a estos paros. Si la huelga afecta a la distribución dependerá finalmente del número de camiones que paren su actividad a partir de esta media noche.