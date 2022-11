Huelga de transporte en España hoy: Última hora del paro de transportistas en directo

No todos los transportistas se están sumando a la huelga. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte es la que convoca la huelga, pero no todas las asociaciones incluidas en esta plataforma la secundan. Quienes pararán defiende que no se están cumpliendo las leyes aprobadas tras los paros de marzo, mientras que quienes no lo hacen consideran que en momento no es necesario y confían en que tras unos primeros meses de aplicación se acaben cumpliendo todos los acuerdos.