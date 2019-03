Castor solo ve la relación con seísmos inferiores a tres grados

La empresa que gestiona el proyecto Castor asegura que en los movimientos sísmicos inferiores a tres grados "sí que se ve una relación directa" con la inyección de gas, pero en los superiores a esta magnitud la causa "sería el movimiento de alguna falla", aunque no la de Amposta. Así lo ha declarado a los medios en la sede del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras visitar junto al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, la planta del almacén subterráneo, situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Soria ha asegurado que el Gobierno por su parte "solamente se guiará" por los criterios que establezcan los informes de los expertos del Instituto Geológico Minero y que, por tanto, mientras no haya ningún informe convincente sobre plenas garantías de seguridad para la población, la actividad de la planta seguirá paralizada.

Respecto a los movimientos sísmicos superiores a los tres grados en la escala de Richter, la empresa ha transmitido al Gobierno que hay que buscar causas distintas a las que se atribuyen a los seísmos de magnitud inferior y que, según Soria, "estarían más" en un movimiento de alguna falla. Escal UGS descarta que estos seísmos de mayor magnitud sean consecuencia de un movimiento de la falla de Amposta, situada sobre el almacenamiento subterráneo, y, por tanto, considera que se pueden deber a otra falla.

El ministro ha insistido en que no se dará autorización adicional para que la planta pueda continuar su actividad hasta que no existan plenas garantías de seguridad para la población, y ha asegurado que la hipótesis de cierre de la planta no se ha planteado de momento.

Preguntado si en 2007 el Gobierno autorizó el proyecto Castor a pesar de que informes anteriores alertaban del riesgo de posibles seísmos en la zona, Soria ha asegurado que siguió la tramitación correspondiente a los procedimientos para este tipo de infraestructuras y que hubo un periodo de exposición pública. Por ello, ha afirmado no tener motivos para decir que no se siguió un procedimiento "tal y como está reglado".