Casi el 45% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, según un informe

Raquel lleva tiempo buscando piso, pero está siendo complicado. Como ella, son muchas las personas que demandan un piso de alquiler, pero los altos precios y, en ocasiones, las condiciones, les impiden encontrar algo. La presión alcista de los precios de alquiler hace que, según un informe de CaixaBank Research, el 44,8% de los españoles que residen de alquiler están en riesgo de pobreza. Además, el 39,4% de estos dedican más del 40% de su renta para ello.

Estos datos son preocupantes y auguran que el problema de la vivienda está lejos de resolverse. Mientras los precios del alquiler siguen subiendo sin freno, la demanda se hace más insistente. La mayoría de comunidades autónomas ha alcanzado en este último año máximo histórico de precios. Es decir, estamos en cifras que no se veían desde el año 2008. Solo en Castilla La Mancha, y en Aragón no llegan a esos récords tan negativos para muchos hogares.

Comunidades en máximos e inmediatez en la oferta

Casi ninguna comunidad se libra. Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana o Galicia son solo algunas de las comunidades donde el precio del alquiler ha alcanzado niveles altísimos. Esto hace que encontrar un alquiler asequible sea imposible en la mayoría de ciudades de España.

Para muchos es la peor ocasión para buscar piso de alquiler. Sus otras experiencias no han ido tan mal como en este momento: "Es la tercera vez que estoy buscando piso y está siendo, sin duda, la que más me está costando", asegura Raquel. En otros casos ha habido más suerte. Tini ha encontrado un piso de alquiler justo ahora: "Puse un anuncio en Twitter y justo me contactaron dos chicas diciendo que habían encontrado un piso. He decidido quedarme en él porque no voy a encontrar nada mejor".

Los expertos aseguran que los pocos pisos de alquiler que hay en el mercado "vuelan": "El 13% de los anuncios de alquiler que se dieron de baja en el mes de junio llevaban menos de 24 horas en el mercado". Es por lo que muchos dicen quedarse "con lo primero que ven". A esto se le suma la necesidad de encontrar una vivienda cerca de nuestro lugar de trabajo o estudios, algo que la mayoría ya descarta viendo lo complicado que es: "Este año con tener un piso me doy con un canto en los dientes".

Unas dificultades que se traducen en datos y una necesidad por encontrar vivienda de alquiler que todavía está lejos de conseguir para muchos.