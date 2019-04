Borrell niega que usara información privilegiada cuando era consejero de Abengoa

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha negado que utilizara información privilegiada cuando era consejero de Abengoa y ha anunciado que recurrirá el expediente abierto contra él a finales de 2016 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La CNMV ha confirmado que ha resuelto un expediente administrativo sancionador contra Borrell en el que considera que, por su cargo de consejero en la compañía, conocía "información relevante que no había sido publicada", según ha informado este organismo en un comunicado de prensa en el que no se detallan sanciones.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Borrell ha explicado que el órgano de control inició acciones administrativas sobre una operación por un importe de 9.030 euros y concluyó se había producido una "falta administrativa". Ha asegurado que "se trata de una operación sobre una cartera de valores que administraba un familiar", que representaba una parte "muy pequeña" de la cartera que él gestionaba en Abengoa y que "desgraciadamente" luego perdió.

"Si hubiera tenido información privilegiada, no la hubiera perdido", ha recalcado el titular de Exteriores, que ha insistido en que discrepa de la CNMV. Por eso, ha dicho que no asume sus conclusiones, en las que se establece una sanción cuyo importe no ha cuantificado, aunque ha señalado que es el que "fija la ley, que es bastante mayor que la cuantía de los 9.000 euros".

De ahí que esté estudiando con su abogado "las posibilidades de efectuar los recursos que la ley pone a disposición". El ministro ha respondido así a lo publicado por el sitio web La Información, en donde se constata que la CNMV lo expedientó por la presunta utilización de información privilegiada durante su etapa en Abengoa, compañía de la fue consejero, vicepresidente de su consejo asesor internacional y de su fundación.