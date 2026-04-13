Booking sufre un robo de datos personales de sus clientes debido a un ciberataque

La empresa ha destacado que los datos financieros de sus usuarios no están en peligro.

EFE

La empresa 'Booking', un gigante de las plataformas de viajes online, ha notificado a sus usuarios del robo de información personal en relación a sus reservas por "terceros no autorizados" debido a un ciberataque.

Los datos financieros no están en riesgo

"Recientemente detectamos actividad sospechosa que implicaba que terceros no autorizados pudieran acceder a cierta información de reservas de algunos clientes", explicó la empresa en un comunicado.

Booking ha detallado que este robo de información personal de sus clientes tienen que ver con los detalles de la reserva, nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono, pero nada que ver con datos financieros de los usuarios o clientes. Como consecuencia la empresa ha informado a sus clientes de que ha actualizado el número PIN de esas reservas

"Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva".

Basic Fit también denuncia 'psihing'

Por otra parte, este mismo lunes la empresa Basic Fit ha comunicado el mismo problema a sus clientes y ha lanzado un comunicado en su página web: "Hoy, hemos informado a una parte de nuestros socios sobre una descarga no autorizada de datos de Basic-Fit. Por favor, revisa tu correo electrónico para ver si has sido incluido. No se necesita ninguna acción inmediata, pero aconsejamos a todos tener cuidado con intentos de phishing. Si no recibiste un correo electrónico, tus datos no están involucrados y permanecen seguros. No necesitas hacer nada. Si tienes alguna pregunta relacionada con esto, por favor ponte en contacto con nosotros".

