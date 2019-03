"El BCE debería intervenir para salvar el proyecto europeo, no solo a España"

Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, ha analizado la actualidad económica española y europea, explicando que "estamos pagando las consecuencias de otros países, esta incertidumbre sobre si un Estado va a salir de una divisa para volver a otra pone muy nerviosos a los inversores. También hay causas específicas españolas, pues por ejemplo a Francia no le está afectando".

Al ser preguntado por el tiempo en el que la prima de riesgo puede permanecer en la frontera de los 500 puntos, ha explicado que "en la década de los 90 estuvimos unos cuantos años y los tipos estaban al 15%. El problema no es tanto de tipos de interés sino de cantidades, mientras que el Tesoro pueda seguir emitiendo y colocando bonos en los mercados podremos soportar tipos de interés altos. Son perjudiciales,destruyen empleo, provocan cierre de empresas, pero de momento podemos aguantar.

"La clave de la salida de Grecia del euro es si el BCE va a estar con todo el arsenal preparado para parar el contagio. Capacidad técnica hay, el tema es si hay voluntad política y capacidad de decisión". Respecto a las declaraciones de Cristóbal Montoro, en las que se mostraba tajante al afirmar que no acepta que se hable mal de España, Díez sostiene que "está completamente justificada su reacción, vivimos tiempos parecidos al despotismo ilustrado, señores que no se presentan a las elecciones piensan que tienen un poder que supera a los parlamentos nacionales, gente que no está cumpliendo su misión. El BCE está actuando francamente mal desde que empezó la crisis y se permiten el lujo de venir a dar doctrina y a aleccionar a un Gobierno sobre cómo se tiene que actuar".

"La intervención del BCE debería ser para salvar y estabilizar el proyecto europeo, no solo a España", ha finalizado.