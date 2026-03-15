Barcelona es la ciudad más cara para alquilar un piso y ya supera como media los 30 euros/m2

Alquilar un piso en Barcelona es casi misión imposible porque hay poca oferta y la escasa que encontramos, el precio está por las nubes. Según el último informe de pisos.com, la ciudad condal encabeza la clasificación de ciudades más caras para alquilar y ya supera los 30 euros/m2, le sigue muy de cerca Madrid donde el m2 ya alcanza los 29,61 euros y en tercera posición encontramos a San Sebastián a 21,21 euros/m2. Entre todas las ciudades, la que ha protagonizado la mayor subida mensual este mes de febrero (más del 2%), es Sevilla hasta los 17,49 euros/m2.

Dos años del "tope de alquiler"

Desde hace dos años Cataluña topó los precios del alquiler en zonas tensionadas para activar el mercado y evitar precios muy disparados. Ahora toca hacer balance sobre si esta medida está funcionando y ha conseguido su objetivo. Según Ferran Font, portavoz de pisos.com "no es más fácil acceder a una vivienda de alquiler sino todo lo contrario. El mercado es más pequeño y la demanda es más grande". Además, añade que "el acceso a la vivienda es cada vez más complicado, no solo porque hay pocos pisos, sino que hay más competencia a la hora de intentar alquilar".

Un 20% menos de contratos de alquiler

Los expertos aseguran que el volumen de contratos de alquiler se ha reducido un 20% estos años. Varios factores explican esta reducción "los propietarios están quitando los inmuebles del mercado de alquiler para pasarlos a la compra-venta y otros están pasando esas viviendas a otras modalidades como el alquiler temporal, el turístico o de habitaciones". Les resulta "menos complicado esas opciones que arrendar". Otra consecuencia es que muchos inquilinos optan por desplazarse hacia zonas más económicas de la periferia.

Alquiler por las nubes

Los precios de alquiler no dejan de subir. Si analizamos los precios por Comunidades autónomas, Madrid se sitúa en primera posición (21,85 euros/m2), seguido de Baleares (18,75 euros/m2) y cierra el pódium Cataluña (16,57 euros/m2). Barcelona rompe la barrera de los 30 euros el m2 y dobla a la media de España donde el m2 se alquila a 14 euros y medio.

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