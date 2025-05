Un bar de Badalona limita a 30 minutos el tiempo para consumir una bebida

Un polémicocartel colocado en la entrada de un local del paseo marítimo de Badalona ha generado controversia entre los vecinos y consumidores. El aviso, escrito en una pizarra visible en la puerta, informa de que el período máximo de ocupación en la terraza es de 30 minutos por bebida. La mayoría de los que hoy paseaban por la playa lo han considerado una medida excesiva y que no invita a sentarse.

"No quiero estar mirando el reloj cuando me tomo un refresco", comentaba una clienta. "Creo que cada uno es libre de decidir si quiere o no sentarse, al igual que el dueño es libre de decidir si pone o no esa norma", dice otro consumidor; "yo, por ejemplo, con esas limitaciones no me sentaría".

Aunque algunos locales imponen límites de tiempo para favorecer la rotación de tablas en horas punta, la restricción ha sido recibida con críticas en las redes sociales, donde varios usuarios han expresado su malestar: "Esto debería estar prohibido, qué vergüenza", dice un usuario de la red social X.

Andy, encargada del bar, nos cuenta que es una medida que aplican desde hace un par de semanas, pero con ciertas limitaciones: "Los fines de semana, de normal no lo ponemos muy visible, como hoy; además, tampoco somos tan estrictos ni estamos contando los minutos que tardas en tomar la consumición", nos cuenta. Dice que la mayoría de clientes no les ha puesto ningún problema, y que lo hacen para evitar que se formen colas cuando hay clientes que tardan mucho rato en desocupar su sitio cuando ya no quieren consumir más.

Pero no es el único bar que ha impuesto una norma para disuadir a los clientes de alargarse en su silla sin seguir consumiendo. De los creadores de no dejar sentarse sin una consumición mínima, la modalidad de cobrar tu consumición en función de lo que tardes en tomártela.

Como ejemplo, la cafetería Perfetto, en la Plaça de la Barceloneta, muestra un cartel en la mesa que indica la escala del precio del café y el té en función de lo que tardes en tomarlo. Así, si tardas más de una hora en tomártelo, su precio casi se triplica y puede salir realmente caro, costando cuatro euros un café con leche.

Imagen de la tabla de precios de un bar. | Antena 3 Cataluña

"Llevo tres semanas con esta medida y solo la he aplicado en dos ocasiones", se justifica Massimo, su dueño. Nos cuenta que lo hace porque hay clientes que se llegan a tirar tres horas con un café, o aprovechan para teletrabajar, pero no aumentan sus consumiciones, y hay gente que se queda sin poder ocupar el sitio en la terraza. "Yo no cobro plus por consumir en terraza, por ejemplo", dice el dueño, "pero tampoco quiero pelearme con los clientes ni levantarlos del sitio; por eso puse esta norma de precios para disuadir esta práctica y que cada uno use el sentido común: si estás más tiempo del que toca, pagas lo equivalente a tomarte al menos otro café".

