Marcos González, mejor barista de España 2025: "¿Mi café favorito? Aún no lo he probado”

“La gente no sabe a qué sabe el café”. Es lo primero que nos cuenta en cuanto nos apretamos la mano. Su primer café lo hizo en el bar de sus padres. “En la hostelería tradicional de toda la vida”, sonríe.

Ya había conseguido este título en el 2019 y este año ha vuelto a sorprender al jurado. Barista de Delikia y responsable de la marca Root Café, tras su victoria en el Campeonato Nacional de Baristas2025, ha obtenido el pase directo para representar a España en el Campeonato Mundial de Baristas, que tendrá lugar en Italia en octubre.

Un mentor marcó su camino, Damián Seijas. “Él me enseñó a ver el café desde un punto de vista diferente: el origen, el trabajo detrás de cada bolsa, detrás de cada marca”, recuerda Marcos. Con 22 años, empezó a sumergirse en el mundo del café de especialidad, probando por primera vez granos de Etiopía, lo que le permitió descubrir una nueva gama de sabores y fragancias. “Cuando tomas tu primer café de especialidad te das cuenta de que hay algo más que el café que te venden en cualquier sitio”, explica con entusiasmo.

Fue un autodidacta

Fue entonces cuando Marcos empezó a profesionalizarse. “En aquel momento no existían tantas certificaciones como ahora, ni tanta información accesible. Era un autodidacta”, recuerda. Además, no dejó de viajar. “Mis padres no lo veían como algo serio en un principio. Estaban orgullosos, pero no entendían muy bien todo esto del café de especialidad”, confiesa. A pesar de las dudas, su padre, dueño de la cafetería, le dio la libertad para tomar las riendas del negocio, siempre con el lema de “toma el camino que quieras, pero trabaja, trabaja, trabaja”.

Uno de los pilares fundamentales en su carrera ha sido la importancia de la materia prima. “El café es un fruto, y como tal, hay que tratarlo con mucho cariño, la molienda es clave”, señala. Él viaja a lo largo del mundo para conocer a los productores, y recientemente ha trabajado con cafés de Nicaragua, Etiopía y Colombia

La calidad del agua, también fundamental

El agua, otro componente fundamental que a menudo pasa desapercibido, tiene un papel vital en el café. Marcos insiste en que el 98% de un espresso es agua, y la calidad de esta influye directamente en el resultado final.

La combinación de Panamá, Colombia y Asturias en su propuesta fue una de las sorpresas del campeonato de España. Reunió tres bebidas que representaban un momento clave para él. “Origen”, inspirada en la relación y la experiencia con finca Esmeralda, en Panamá, “Libertad”, que representaba la conexión con la innovación y Alegría, una infusión en la que reunió las principales vivencias del barista entre Colombia y Asturias. El resultado: un conjunto cremoso con notas a mantequilla, mora y flor. “Es la culminación de todo lo vivido: la técnica, los sabores, el trabajo constante”, apunta Marcos satisfecho.

Con el título de Mejor Barista de España y el objetivo del Mundial en el horizonte, continúa aprendiendo, viajando y perfeccionando su técnica. De cara al futuro, su misión sigue siendo la misma: acercar a más personas al verdadero café. Y para eso, según él, es necesario tener siempre los pies en la tierra.

